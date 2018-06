Migranti - Ue mai così spaccata : oggi il vertice della tensione : E' tutto pronto per il vertice informale dei 16 leader Ue che si svolgerà oggi a Bruxelles sulla questione Migranti. Europa mai così spaccata, divisa in schieramenti. La Francia con la Spagna , l'...

Di Maio : non c'è crisi Migranti? Macron fuori dalla realtà : Roma, 23 giu. , askanews, Il presidente francese dimostra di essere 'fuori dalla realtà' quando dice che in Italia non c'è un'emergenza migratoria. Lo dice il vice-premier Luigi Di Maio in un post su ...

Migranti - Macron : sanzioni a chi non accoglie rifugiati. Salvini e Di Maio contro la Francia : I?leader si europei preparano il vertice europeo sui Migranti di domani. Quello che si annuncia è un summit tesissimo, anche alla luce della nuova, dura polemica dei due vicepremier italiani contro il presidente francese Emmanuel Macron, definito «arrogante» da Salvini che ha invitato la Francia ad aprire i porti e a fermare i respingimenti a Ventimiglia. Per Di Maio, invece, «la Francia con i suoi respingimenti alimenta l’emergenza ...

Di Maio : Macron su Migranti fuori realtà : 18.28 "Le dichiarazioni di Macron sul fatto che in Italia non esista una crisi migratoria dimostrano come sia completatamente fuori dalla realtà". Lo afferma il vicepremier Di Maio replicando in un post su Facebook al presidente francese "In Italia - aggiunge - l'emergenza immigrazione esiste eccome ed è alimentata anche dalla Francia con i continui respingimenti alla frontiera". "Macron sta candidando il suo Paese a diventare il nemico numero ...

Soumaila Sacko - 2mila in corteo a Reggio Calabria. Il sindaco di Riace : “Odio per Migranti ma non una parola sulla mafia” : “Schiavi mai”. A venti giorni dall’omicidio di Soumaila Sacko, il maliano ucciso a San Calogero, oltre duemila persone hanno sfilato sul corso Garibaldi a Reggio Calabria per dire no allo sfruttamento dei migranti che lavorano nelle campagne della Piana di Gioia Tauro e in altre realtà d’Italia. Una manifestazione, organizzata dal sindacato Usb che è stata l’occasione anche per contestare il clima d’odio che si respira nel Paese. “migranti ...

Migranti - Cacciari : “Ci riempiamo la bocca di valori - ma oramai il male è banale. Dove sono i Cinque Stelle?” : Massimo Cacciari a Otto e Mezzo (La7) parla di ‘banalità del male’ che oramai rende insensibili a qualunque immagine di quelle che in questi giorni stanno circolando sui Migranti. Ma la domanda che pone è come mai il MoVimento Cinque Stelle non dice nulla non alza la voce? L'articolo Migranti, Cacciari: “Ci riempiamo la bocca di valori, ma oramai il male è banale. Dove sono i Cinque Stelle?” proviene da Il Fatto ...

Migranti - Di Maio : “Da Macron interventi scomposti. La vera lebbra è l’ipocrisia europea”. E sulle Ong : “Avevamo ragione” : “A livello internazionale ma soprattutto europeo sto vedendo cose inedite, comportamenti anche scomposti di capi di Stato, del presidente francese, che prima ha sempre parlato di rapporti di buon vicinato quando i governi italiani stavano zitti e adesso comincia ad attaccare a giorni alterni”. Così il vicepremier Luigi Di Maio aggiungendo che Macron “un giorno dice di non volere offendere l’Italia e un altro parla di ...

Migranti - Macron : «I populisti in Europa come la lebbra» Di Maio : «Offensivo e ipocrita» : Il presidente francese critica i populisti, e sembra riferirsi al rifiuto dell’Italia di aprire le porte alle ong. Il vicepremier italiano Di Maio: «Parole offensive e fuori luogo»

Alessandro Di Battista - "M5s - lotta di più"/ "Di Maio un leone. Dibattito Migranti - corrotti gongolano" : Alessandro Di Battista, "M5s, lotta di più": l'esponente pentastellato su Facebook ha elogiato Luigi Di Maio e ha commentato il Dibattito sui Migranti(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 22:24:00 GMT)

Migranti - Di Maio : bene Merkel su bozza testo che verrà rivista : Lussemburgo , askanews, - "Vedere la cancelliera Merkel dire che quel testo sarà rivisto e non ci sarà nessun testo precompilato da accettare domenica è un segnale di rispetto nei confronti di un ...

