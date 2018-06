Migranti | Trump | duri al confine o rischio è invasione

Usa - presidente Trump : democratici usano Migranti per spot elettorale : Usa, presidente Trump:democratici usano migranti per spot elettorale Usa, presidente Trump:democratici usano migranti per spot elettorale Continua a leggere L'articolo Usa, presidente Trump:democratici usano migranti per spot elettorale proviene da NewsGo.

Migranti - Trump conferma 'linea dura' : 00.36 Il rischio per gli Stati Uniti è di essere "invasi" senza una linea dura al confine sull'immigrazione. Lo afferma il presidente Trump, sottolineando che se gli Usa si mostreranno "deboli" saranno "invasi". "Se oggi dicessi vogliamo che tutti entrino, milioni e milioni di persone si riverserebbero nel nostro Paese", ha detto il presidente Usa.

Lesley-Ann Brandt di Lucifer contro Trump e il dramma dei Migranti al confine Usa-Messico : “I bambini non si toccano” : Demone per finzione, angelo nella vita reale: così i colleghi di Lesley-Ann Brandt di Lucifer hanno definito l'attrice che nella serie tv interpreta la maliziosa Mazikeen. La star dello show, neo rinnovato e salvato da Netflix, ha lanciato una raccolta fondi per aiutare le famiglie dei migranti messicani, i cui figli (sono circa duemila) sono stati strappati ai propri genitori al confine con gli Stati Uniti. Un dramma "antiamericano", ...

FINANZA/ Così i dazi di Trump - e i Migranti - mettono a nudo la debolezza dell'Ue : Anche i contrasti sull'immigrazione sono il segnale di un'Europa in crisi di identità e incapace di modificare il proprio modello di sviluppo.

Anche i contrasti sull'immigrazione sono il segnale di un'Europa in crisi di identità e incapace di modificare il proprio modello di sviluppo imposto dalla Germania.

I giganti tecnologici sono 'indignati' per le scelte di Trump sui Migranti : L’angosciante vicenda dei bambini di famiglie di migranti irregolari che sono separati dai loro genitori o parenti, e tenuti in gabbie di metallo dalla polizia di frontiera americana sta scuotendo anche le aziende tech. Molte delle quali hanno contratti con varie agenzie governative americane. Tra queste Microsoft, che fornisce dei servizi proprio all’agenzia federale statunitense che si occupa di controlli alle frontiere e di ...

Mentre il presidente degli Stati Uniti faceva retromarcia sulla separazione dei bambini migranti dalle proprie famiglie, Melania Trump è volata in Texas per visitare uno dei centri di detenzione al confine con il Messico. Un gesto arrivato dopo la sua prima "dichiarazione politica" in cui sosteneva come fosse "inaccettabile separare migranti dai figli". Ma a colpire l'opinione pubblica è stato anche un dettaglio ...

Stati Uniti - Melania Trump visita centro per bambini Migranti. Ma sulla giacca c’è la scritta : “Non mi importa niente - e a te?” : Mentre il presidente degli Stati Uniti faceva retromarcia sulla separazione dei bambini migranti dalle proprie famiglie, Melania Trump è volata in Texas per visitare uno dei centri di detenzione al confine con il Messico. Un gesto arrivato dopo la sua prima “dichiarazione politica” in cui sosteneva come fosse “inaccettabile separare migranti dai figli”. Ma a colpire l’opinione pubblica è stato anche un dettaglio ...

Migranti - Melania Trump nella struttura che ospita bambini separati dai genitori : “Come posso aiutarvi?” : Melania Trump ha visitato una struttura che ospita bambini messicani separati dai genitori a McAllen, in Texas. Donald Trump, mercoledì 20 giugno, è stato costretto a cedere e a firmare un ordine esecutivo che permette ai genitori emigrati di stare coi loro figli. La First Lady, rivolgendosi alle autorità e al personale del centro per bambini, ha chiesto loro: “Come posso aiutarvi?”. L'articolo Migranti, Melania Trump nella struttura ...

Una dozzina di Stati, tra cui la California, intendono fare causa all'amministrazione Trump per la separazione dei bambini dai genitori che entrano illegalmente negli Usa dal Messico, sostenendo che l'...

Usa - è caos al Congresso dopo la retromarcia di Trump sui bambini Migranti : Condividi Intanto la politica continua a balbettare. Il decreto esecutivo firmato mercoledì da Donald Trump non dà vere soluzioni: si limita a ordinare che in futuro negli arresti dei nuclei ...