Migranti - svolta di Conte a Bruxelles : «Superare regolamento di Dublino» : È un'Italia con «l'elmetto» quella che il premier Giuseppe Conte porta oggi al mini-summit di Bruxelles. Sarà, per il docente prestato alla politica, il primo stress...

Migranti - svolta di Conte a Bruxelles : «Ora cambio d'approccio radicale» : È un'Italia con «l'elmetto» quella che il premier Giuseppe Conte porta oggi al mini-summit di Bruxelles. Sarà, per il docente prestato alla politica, il primo stress...

Svolta sui Migranti La guardia costiera chiude alle Ong : «Non chiamateci più» : Le navi che chiedono aiuto nella zona di mare di fronte alla Libia, e quindi fuori dall'area di ricerca e soccorso italiana, dovranno rivolgersi e coordinarsi col Centro di Tripoli e coi guardacoste ...

Soccorsi ai Migranti - in arrivo una - pessima - svolta - : 'Non credo che la SAR abbia i requisiti previsti per le zone di ricerca e soccorso di qualsiasi Paese del mondo. La Libia infatti non ha entità territoriale unica e le autorità di Tripoli che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 giugno : Svolta governo. Salvini vuol ridurre da 35 a 20 euro la “paga” per chi li assisteTagli ai fondi per i Migranti : Sforbiciate – Meno soldi a chi ospita, meno servizi Tagli all’accoglienza da 35 a 20 euro: programmi e rischi Stefano Candiani (Lega): “Lavoriamo a nuove linee guida per i prossimi bandi. ridurremo costi e partecipanti” di A. Man. To. Ro. Operazione Lavatrice di Marco Travaglio Se la Rai fosse un acquario o un rettilario, varrebbe la pena di pagare il biglietto e sedersi lì davanti in osservazione, per godersi uno spettacolo che ...

Nave Diciotti bloccata a largo con i Migranti. Poi la svolta : "Sbarco a Pozzallo" : La Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana con 522 migranti a bordo che ha atteso indicazioni sul porto di sbarco per circa tre giorni, attraccherà nel porto di Pozzallo. Ha navigato facendo avanti e indietro tra nord e sud di Malta. A bordo della Nave sono presenti diversi migranti che sono stati dalvati da diversi mercantilinel Mediterraneo e dalla Trenton della marina militare americana. I trasbordi sulla Diciotti si sono coclusi ...

La nave Aquarius e la Spagna : la svolta di Sanchez sui Migranti : L'attracco a Valencia della nave Aquarius, con i 629 profughi a bordo, può segnare la svolta della Spagna nelle politiche di accoglienza dei

Migranti - arriva la svolta per il caso Trenton : la nave americana sbarcherà in Italia : svolta sul caso Trenton: la nave americana ha ricevuto il permesso di attraccare in Italia in un "porto sicuro". L'arrivo dei Migranti è previsto tra domani e dopodomani. E intanto Salvini, intervenuto a Torino, ha detto: "E' arrivato il momento di tirar fuori le palle di esprimere l'orgoglio e la dignità di un popolo".Continua a leggere

Di Maio : svolta su caso Aquarius - su Migranti Italia non più sola : Roma, 11 giu. , askanews, Il caso della nave Aquarius 'segna un punto di svolta': 'Da oggi l'Italia non è più sola' nella gestione degli arrivi dei migranti. 'La fine del business dell'immigrazione è ...

Aquarius - svolta della Spagna : la nave-Migranti approderà a Valencia. Conte ringrazia : La Spagna accoglierà la nave Aquarius nel porto di Valencia . La svolta arriva all'improvviso dopo gli appelli di Onu e Ue e mentre infuria lo scontro Italia-Malta sui porti per l'accoglienza della ...

Aquarius - svolta della Spagna : la nave-Migranti approderà a Valencia : La Spagna accoglierà la nave Aquarius . La svolta arriva all'improvviso mentre infuria lo scontro Italia-Malta sui porti per l'accoglienza ella nave dell' ong Sos Mediterranee con a bordo 629 migranti ...

