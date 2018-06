Migranti | sul tavolo il «piano Italia» Conte | «Molto soddisfatto» Verso la creazione di

Mail bombing sul sito della Guardia costiera : "Riprendete a soccorrere i Migranti" : L'azione di protesta mentre in mare ci sono 300 migranti in attesa di essere accolti in qualche porto

Il ministro degli Esteri Moavero : «Migranti - l'Ue rischia la fine» L'anteprima sul Messaggero Digital : ministro Moavero, tra poche ore a Bruxelles si apre un vertice decisivo sui migranti mentre nel Mediterraneo la situazione precipita. Salvini ha chiuso i porti italiani e respinge le navi delle...

Soumaila Sacko - 2mila in corteo a Reggio Calabria. Il sindaco di Riace : “Odio per Migranti ma non una parola sulla mafia” : “Schiavi mai”. A venti giorni dall’omicidio di Soumaila Sacko, il maliano ucciso a San Calogero, oltre duemila persone hanno sfilato sul corso Garibaldi a Reggio Calabria per dire no allo sfruttamento dei migranti che lavorano nelle campagne della Piana di Gioia Tauro e in altre realtà d’Italia. Una manifestazione, organizzata dal sindacato Usb che è stata l’occasione anche per contestare il clima d’odio che si respira nel Paese. “migranti ...

La crisi dei Migranti ha condotto l'Europa sull'orlo di un precipizio : In vista di dell'incontro decisivo tra leader, che si terrà in Lussemburgo la prossima settimana, i funzionari diplomatici hanno dichiarato che il disaccordo sui migranti provenienti da Medio oriente e Africa rappresenta oggi una minaccia alla coesione dell'UE ancora più grave della crisi economica 2010-2013Stefano Baldolini, HuffPost Italy; Lennart Pfahler, HuffPost Germany; Carolina Abellan, HuffPost Spain; Paul Ackermann & ...

Migranti - ancora arrivi al largo Sulcis : 9.30 Nuovo salvataggio di Migranti da parte della Guardia di Finanza davanti alle coste del Sulcis, in Sardegna. Intercettate due piccole imbarcazioni con a bordo rispettivamente 5 e 10 persone di nazionalità algerina, prese a bordo di un pattugliatore della GdF e portati al Porto Canale di Cagliari. Negli ultimi due giorni i militari hanno intercettato 5 natanti in acque territoriali con 46 algerini, tutti denunciati per ingresso illegale ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 giugno : Migranti - Malta mente e risponde picche all’Italia : Migranti Malta mente, l’Ue tace La Lifeline è Aquarius 2 Alla deriva – Ferma nelle acque della piccola isola mediterranea, l’imbarcazione battente bandiera olandese bloccata dai veti. Per loro non c’è nessun porto di Andrea Palladino Il Coniglio Inferiore di Marco Travaglio Per non dimenticare in che mani eravamo, basta un’occhiata ai due ultimi avamposti del defunto renzismo: la Rai e il Csm. Alla Rai, tutta renzizzata per ...

Migranti - scontro con Malta sulla Lifeline. Telefonata di Conte al leader libico Sarraj : La Valletta: «Non competenti. Soccorsi gestiti dal Coordinamento italiano, con le autorità della Libia che si sono assunte la responsabilità dei salvataggi». Toninelli (Infrasttrutture):?«Malta disumana, specchio dell’Europa». Telefonata tra il presidente del consiglio Conte e il premier libico: esaminata una serie di dossier di interesse comune e il tema dell'immigrazione clandestina...

Melania Trump visita centro per bambini Migranti. Ma sulla giacca c’è la scritta : “Non mi importa niente - e a te?” : Mentre il presidente degli Stati Uniti faceva retromarcia sulla separazione dei bambini migranti dalle proprie famiglie, Melania Trump è volata in Texas per visitare uno dei centri di detenzione al confine con il Messico. Un gesto arrivato dopo la sua prima “dichiarazione politica” in cui sosteneva come fosse “inaccettabile separare migranti dai figli”. Ma a colpire l’opinione pubblica è stato anche un dettaglio ...

Il Papa sull'accoglienza dei Migranti : "L'Italia è stata generosissima" : Il dialogo ecumenico, insomma, come occasione per ammonire il mondo riguardo alle atrocità subite dai migranti per mano dei trafficanti. L'emergenza immigrazione sta interessando tutte le nazioni ...

Migranti - Di Maio : “Da Macron interventi scomposti. La vera lebbra è l’ipocrisia europea”. E sulle Ong : “Avevamo ragione” : “A livello internazionale ma soprattutto europeo sto vedendo cose inedite, comportamenti anche scomposti di capi di Stato, del presidente francese, che prima ha sempre parlato di rapporti di buon vicinato quando i governi italiani stavano zitti e adesso comincia ad attaccare a giorni alterni”. Così il vicepremier Luigi Di Maio aggiungendo che Macron “un giorno dice di non volere offendere l’Italia e un altro parla di ...

Francesco Cito : "Toscani? Non è un fotografo. Così lucra sulla pelle dei Migranti" : Ma quella era una foto di cronaca in bianco e nero e si sapeva esattamente chi fosse il morto perché venne pubblicata da tutti i giornali nazionali dell'epoca. E già questa cosa a me darebbe fastidio ...

Toninelli contro nave Ong : 'Sta in acque libiche e attende Migranti. Non venga da noi. Indago sulla bandiera' : E' la Lifeline intervenuta in soccorso di più di 200 migranti davanti alla Libia. Il ministro delle Infrastrutture annuncia: 'Prima salveremo quelle persone, poi sequestreremo la nave che - dice - ...