: La #Spagna soccorre 569 #migranti nel mediterraneo su 21 imbarcazioni, tra le Canarie e l'Andalusia ?… - RaiNews : La #Spagna soccorre 569 #migranti nel mediterraneo su 21 imbarcazioni, tra le Canarie e l'Andalusia ?… - Agenzia_Ansa : La Spagna soccorre 569 #migranti - repubblica : Vigilia avvelenata del vertice Ue sui migranti. Francia e Spagna all'attacco: 'Non c'è crisi, siete egoisti' [news… -

Nell'Ue "ci sono governi come quellono che stanno facendo politiche-europee e dove l'egoismo nazionale è più diffuso". Lo ha detto il premier socialista spagnolo, Pedro Sanchez, in una lunga intervista al quotidiano El Pais andata in rete a notte fonda. Secondo Sanchez, però', "questo ha anche a che fare con la mancanza di solidarietà dimostrata in precedenza dall' Ue nei riguardi di un Paese che ospita già mezzo milione di esseri umani provenienti dalle coste libiche".(Di domenica 24 giugno 2018)