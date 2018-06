Vertice Migranti : Sanchez - conversazione franca ma passi avanti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - Sanchez : soluzione costruttiva : 15.32 "Il nostro atteggiamento è costruttivo per una soluzione ,rivendicando i valori Ue coma la solidarietà e diritti umani" Il premier spagnolo Sanchez così in entrata al summit di Bruxelles che sottolinea la "sintonia con la Francia". "La proposta dei centri di sbarco su suolo europeo nei paesi di primo arrivo è un punto di partenza" confermando il progetto concordato con il francese Macron

Migranti - Sanchez : "Italia egoista e anti-europea" : Dopo il duro scambio tra il presidente francese che vuole "centri in Paesi Ue del primo sbarco" e il ministro dell'Interno, che invita la Francia a "non respingere donne, bambini e uomini a Ventimiglia, arriva anche la critica a Roma del neo premier spagnolo.

Migranti : Pedro Sanchez - Italia egoista : ANSA, - ROMA, 24 GIU - Nell'Unione europea "ci sono governi come quello Italia no che stanno facendo politiche anti-europee e dove l'egoismo nazionale è più diffuso": lo ha detto il premier socialista ...

Nave Aquarius - la Spagna accoglierà i Migranti a Valencia. Conte ringrazia Sanchez : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato in un intervento alla Moncloa che la Spagna permetterà alla Nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo di attraccare a Valencia. L’apertura da parte del nuovo esecutivo di Madrid pone fine a ore drammatiche, con la Nave di Sos Meditérranée alla ricerca di un porto in cui attraccare, dopo il no dell’Italia e di Malta...

Migranti l Aquarius bloccata - Salvini non cede - ma il fronte del no si incrina. E Sanchez dice 'Venite da noi' : ROMA - 'Basta. Salvare le vite è un dovere, trasformare l'Italia in un enorme campo profughi no. L'Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta C'è chi dice no.#chiudiamoiporti'. Così ...