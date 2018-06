Migranti | Sanchez | Italia egoista e anti-europea

Migranti : Pedro Sanchez - Italia egoista : ANSA, - ROMA, 24 GIU - Nell'Unione europea "ci sono governi come quello Italia no che stanno facendo politiche anti-europee e dove l'egoismo nazionale è più diffuso": lo ha detto il premier socialista ...

Nave Aquarius - la Spagna accoglierà i Migranti a Valencia. Conte ringrazia Sanchez : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato in un intervento alla Moncloa che la Spagna permetterà alla Nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo di attraccare a Valencia. L’apertura da parte del nuovo esecutivo di Madrid pone fine a ore drammatiche, con la Nave di Sos Meditérranée alla ricerca di un porto in cui attraccare, dopo il no dell’Italia e di Malta...

Migranti l Aquarius bloccata - Salvini non cede - ma il fronte del no si incrina. E Sanchez dice 'Venite da noi' : ROMA - 'Basta. Salvare le vite è un dovere, trasformare l'Italia in un enorme campo profughi no. L'Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta C'è chi dice no.#chiudiamoiporti'. Così ...