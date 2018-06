Migranti | Salvini | bene Conte a Bruxelles | Italia si è fatta sentire

Salvati 820 Migranti alla deriva nel Mediterraneo. Matteo Salvini : “Grazie alla Libia - rende vano il lavoro degli scafisti” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato il salvataggio degli 820 migranti alla deriva al largo della Libia e ringraziato la Guardia Costiera libica:"Ringrazio di cuore, da ministro e da papà, le Autorità e la Guardia Costiera Libica che oggi hanno salvato e riportato in Libia 820 immigrati, rendendo vano il "lavoro" degli scafisti ed evitando interventi scorretti delle navi delle Ong".Continua a leggere

Salvini - Migranti salvati - grazie Libia : ANSA, - ROMA, 24 GIU - Sono stati soccorsi dalla Guardia costiera libica i circa mille migranti che erano oggi alla deriva su sette gommoni al largo della Libia. Lo rende noto il ministro dell'Interno,...

La Lifeline a Salvini : 'A bordo uomini - non carne'. I mille Migranti alla deriva salvati dalla Libia : I circa mille migranti che erano oggi alla deriva su sette gommoni al largo della Libia sono stati soccorsi dalla Guardia costiera libica. A dare la notizia è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. ...

La Lifeline a Salvini : «A bordo uomini - non carne». I mille Migranti alla deriva salvati dalla Libia : I circa mille migranti che erano oggi alla deriva su sette gommoni al largo della Libia sono stati soccorsi dalla Guardia costiera libica. A dare la notizia è il ministro dell'Interno,...

Migranti - Salvini : salvati dalla stessa Libia i mille alla deriva : Sono stati soccorsi dalla Guardia costiera libica i circa mille Migranti che erano oggi alla deriva su sette gommoni al largo della Libia. Lo rende noto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "...

La Lifeline a Salvini : 'A bordo uomini - non carne'. Mille Migranti alla deriva su 7 barconi : Mille migranti alla deriva su sette barconi: la Guardia costiera italiana raccoglie l'sos, allerta le navi in transito e, contemporaneamente, le autorità libiche, competenti a intervenire in quanto i ...

Furio Colombo choc : “Salvini come Eichmann”/ “Vuole far soffrire i Migranti” : Ministro replica “mi fai schifo” : Matteo Salvini, "Furio Colombo mi fai schifo, ma non ti vergogni?": il giornalista sul Fatto Quotidiano aveva paragonato il Ministro ad Adolf Eichmann, "vuoi far soffire i migranti"(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 18:28:00 GMT)

LIFELINE - SALVINI : “ONG FINANZIATE DA SOROS”/ Caos nave con Migranti - Ministro : “giusto intervenga la Libia” : LIFELINE, capitaneria italiana:"Rivolgetevi a Tripoli": migranti ancora in mare in attesa di destinazione. SALVINI non si smuove, il comandante dell'Ong lo sfida: "Viaggi insieme a noi".(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 16:40:00 GMT)

Migranti - Lifeline a Salvini : "A bordo esseri umani - venga qui" : Clima teso poco prima del vertice a Bruxelles. Dopo il duro scambio tra il presidente francese e il ministro dell'Interno arriva anche la critica a Roma del neo premier spagnolo. Intanto la Ong Lifeline invita Salvini a salire a bordo

Lifeline : "Salvini vieni qui - ci sono essere umani"/ Migranti - stallo nave : Malta vs Toninelli - "disumani" : Lifeline, 'Salvini venga qui a bordo, ci sono essere umani'. Migranti ancora in mare in attesa di destinazione. Oggi vertice Ue sul caso Ong.

Migranti - Lifeline a Salvini : "A bordo ci sono esseri umani - venga qui" : Clima teso poco prima del vertice a Bruxelles. Dopo il duro scambio tra il presidente francese e il ministro dell'Interno arriva anche la critica a Roma del neo premier spagnolo. Intanto la Ong Lifeline invita Salvini a salire a bordo

Odissea Migranti - dalla Lifeline a Salvini : 'A bordo ci sono esseri umani non carne' : Il comandante della nave della ong tedesca manda un tweet polemico al ministro degli Interni. Resta fermo al largo di Pozzallo il cargo danese con a bordo 110 migranti -

Migranti - Lifeline a Salvini : “A bordo ci sono esseri umani - venga qui” : Migranti, Lifeline a Salvini: “A bordo ci sono esseri umani, venga qui” Migranti, Lifeline a Salvini: “A bordo ci sono esseri umani, venga qui” Continua a leggere L'articolo Migranti, Lifeline a Salvini: “A bordo ci sono esseri umani, venga qui” proviene da NewsGo.

Migranti - Ong Lifeline a Salvini : «A bordo abbiamo esseri umani. Vieni qui - sei il benvenuto» : «Caro Matteo Salvini, noi non abbiamo carne a bordo, ma esseri umani. Noi la invitiamo gentilmente a convincersi che si tratta di persone che noi abbiamo salvato dall'annegamento. Venga...