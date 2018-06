Migranti | resta in salita l’accordo al vertice Ue di oggi a Bruxelles

Lifeline - capitaneria italiana : "Rivolgetevi a Tripoli"/ Migranti - comandante Ong : "Salvini venga ad arrestarmi" : Lifeline, capitaneria italiana:"Rivolgetevi a Tripoli": Migranti ancora in mare in attesa di destinazione. Salvini non si smuove, il comandante dell'Ong lo sfida: "Viaggi insieme a noi".(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 22:37:00 GMT)

Migranti : Gelmini - Italia rischia di restare con pugno di mosche : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – ‘Sui Migranti l’Italia rischia di ritrovarsi con un pugno di mosche dal vertice Ue di domani. Non ci sarà alcun documento condiviso, i Paesi di Visegrad non faranno passi indietro, da Merkel e Macron nessuna apertura. Si preannuncia un risultato fallimentare per Conte e per il suo governo”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera. L'articolo Migranti: Gelmini, ...

Migranti : Gelmini - Italia rischia di restare con pugno di mosche : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – ‘Sui Migranti l’Italia rischia di ritrovarsi con un pugno di mosche dal vertice Ue di domani. Non ci sarà alcun documento condiviso, i Paesi di Visegrad non faranno passi indietro, da Merkel e Macron nessuna apertura. Si preannuncia un risultato fallimentare per Conte e per il suo governo”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera. L'articolo Migranti: Gelmini, ...

Migranti - l'intesa Ue resta lontana. Dai fondi alle frontiere - ecco tutte le divisioni : Nessuna bozza preconfezionata sui Migranti al vertice di domenica a Bruxelles ma una discussione informale dove l'Italia potrà far valere in pieno le sue tesi su finanziamento al Trust fund Africa, ...

Migranti - l’intesa Ue resta lontana. Dai fondi alle frontiere - ecco tutte le divisioni : Nessuna bozza preconfezionata sui Migranti al vertice di domenica a Bruxelles ma una discussione informale dove l’Italia potrà far valere in pieno le sue tesi su finanziamento al Trust fund Africa, superamento di Dublino, centri di assistenza ai Migranti nella sponda Sud, rimpatri volontari assistiti quantomeno da Libia e Niger...

Migranti - l’intesa Ue resta lontana. Dai fondi alle frontiere - ecco tutto le divisioni : Nessuna bozza preconfezionata sui Migranti al vertice di domenica a Bruxelles ma una discussione informale dove l’Italia potrà far valere in pieno le sue tesi su finanziamento al Trust fund Africa, superamento di Dublino, centri di assistenza ai Migranti nella sponda Sud, rimpatri volontari assistiti quantomeno da Libia e Niger...

Pozzallo - arrivati 519 Migranti : arrestato uno dei 7 scafisti : arrivati al porto di Pozzallo 519 migranti a bordo di 7 imbarcazioni diverse, alcune lasciate alla deriva dai libici ed altre condotte da scafisti

Migranti - la nave Diciotti resta bloccata tra Malta e Sicilia con 523 profughi : «Attendiamo ordini» : resta al largo di Malta, in attesa di ordini previsti nel pomeriggio, la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana che ha a bordo 523 Migranti salvati nei giorni scorsi da alcune navi commerciali...

Migranti - l arrivo della Aquarius a Valencia. La Spagna 'Nessun regalo - restano ferme le regole d asilo' : VALENCIA - Infine, è arrivata, in una mattinata splendente e ancora piena di bei sogni. La Aquarius, con i suoi 630 Migranti raccolti in mare ormai dieci giorni fa, ha attraccato nel porto di Valencia ...

Aquarius - i porti restano chiusi : i Migranti verranno scortati in Spagna da navi italiane : L'Aquarius è ancora in balia delle onde e dopo giorni di attesa verrà oggi scortata da due mezzi della Marina militare italiana e della Guardia Costiera fino al porto di Valencia. Il governo italiano ha rifiutato in ogni modo l'autorizzazione per lo sbarco in Sicilia e la nave della Ong si trova ora ad affrontare ulteriori 3 giorni di navigazione per raggiungere un porto sicuro e permettere lo sbarco dei 629 migranti presenti a bordo. Nel ...

Migranti - Milano scende in piazza contro i porti chiusi di Salvini : "Impossibile restare indifferenti" : Gli organizzatori del corteo antirazzista del 20 maggio tornano in piazza domani alle 18. La Cgil aderisce: "Salviamo le persone poi discutiamo"

Migranti - l'Aquarius resta in alto mare. Salvini non cede - ma il fronte del no si incrina : ROMA - 'Basta. Salvare le vite è un dovere, trasformare l'Italia in un enorme campo profughi no. L'Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta C'è chi dice no.#chiudiamoiporti'. Così ...

Aquarius - resta in mezzo al mare la nave dei Migranti : “Acqua e cibo per 48 ore”. Altri 800 salvati al largo della Libia : Altri 800 migranti sono stati salvati nella notte di domenica al largo della Libia, mentre rimane ferma a 27 miglia nautiche da Malta e 35 dall’Italia la Aquarius con a bordo le 629 persone salvate da Sos Mediterranée. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ieri ha sfidato La Valletta annunciando la chiusura dei porti della Penisola alle imbarcazioni di soccorso, ha annunciato che il divieto di attracco vale anche per la Sea Watch 3, ...

Aquarius - resta in mezzo al mare la nave dei Migranti : “Acqua e cibo per 48 ore”. Altri 800 salvati nella notte : Altri 800 migranti sono stati salvati nella notte di domenica al largo della Libia, mentre rimane ferma a 27 miglia nautiche da Malta e 35 dall’Italia la Aquarius con a bordo le 629 persone salvate da Sos Mediterranée. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ieri ha sfidato La Valletta annunciando la chiusura dei porti della Penisola alle imbarcazioni di soccorso, ha annunciato che il divieto di attracco vale anche per la Sea Watch 3, ...