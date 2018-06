Migranti | presidente Trump | “Duri al confine o rischio invasione”

Migranti - Salvini : «Macron arrogante - apra i porti». Il presidente francese : sanzioni a chi non accoglie rifugiati : Il ministro dell’Interno: «Macron la smetta con gli insulti e smetta di respingere uomini, donne e bambini a Ventimiglia». Il capo dell’Eliseo: «Sì a sanzioni a Paesi che beneficiano della solidarietà dell’Ue ma rifiutano accoglienza»

Migranti. Riunione informale convocata dal presidente della Commissione Ue : Ci saranno anche i leader di Danimarca, Croazia e Slovenia tra i partecipanti alla Riunione informale europea. A convocarla il

Il presidente del Consiglio Ue domani a colloquio con Conte e Mattarella su Migranti e riforme : Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk domani sarà a Roma dove, in vista del,Consiglio europeo di fine mese, incontrerà il presidente del Consiglio Giuseppe Comte e nel pomeriggio il ...

Migranti - ROBERTO FICO : "UE PUNISCA UNGHERIA DI ORBAN"/ Presidente della Camera contro Matteo Salvini? : MIGRANTI, ROBERTO FICO: "Ue PUNISCA UNGHERIA". Il Presidente della Camera e esponente M5s duro su Orban a Napoli: "Da sanzionare se non rispetta le quote"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 16:40:00 GMT)

Aquarius - vertice Macron-Conte/ Presidente Francia : “su Italia peso Migranti - ci vogliono risposte Ue” : Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è disgelo? Salvini riapre polemica: "nave migranti in Spagna, non è una crociera"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:07:00 GMT)

Migranti Aquarius - Macron a Salvini : "no provocazioni"/ Video - Presidente Francia : "lavoriamo insieme" : Aquarius, Salvini: 'Macron, ti do 9 mila Migranti'. Video, Macron replica, 'no a provocazioni, lavoriamo insieme come già fatto'.

Migranti - presidente Malta parla ad Assemblea Sicilia : M5s abbandona : I deputati regionali del M5s si sono alzati dai loro banchi e hanno abbandonato l'aula parlamentare quando il presidente della Repubblica di Malta, Marie Louise Coleiro Preca, ha preso la parola in ...