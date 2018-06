Migranti | premier spagnolo | “Italia anti-europea ed egoista”

Migranti - il premier di Malta : “Non accettiamo ordini dall’Italia” : Migranti, il premier di Malta: “Non accettiamo ordini dall’Italia” Migranti, il premier di Malta: “Non accettiamo ordini dall’Italia” Continua a leggere L'articolo Migranti, il premier di Malta: “Non accettiamo ordini dall’Italia” proviene da NewsGo.

Giuseppe Conte e Angela Merkel - scontro sulla sede del vertice a 7 sui Migranti : il premier alza la voce : Se il buongiorno si vede dal mattino... Un vertice a 7 tra i Paesi della Ue più interessati dal fenomeno migratorio si etrrà la prossima settimana in preparazione del Consiglio europeo del 28 e 29 ...

MERKEL-CONTE “COLLABORIAMO SUI Migranti”/ Salvini ‘blinda’ porti Italia : premier “soluzioni Ue o Schengen ko” : Migranti, Salvini: "le nostre navi saranno più vicine ai porti d'Italia". Ultime notizie, Conte da Merkel sul caso Aquarius e tema immigrazione. Germania, "15 giorni per accordi Ue, se no.."(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 20:10:00 GMT)

Merkel a Conte : sui Migranti collaboreremo. Il premier italiano : l’Ue cambi prospettiva : Primo faccia a faccia a Berlino con Angela Merkel per il premier. Si discute in primis di migranti e di come arrivare ad una gestione europea condivisa ma anche di temi economici come il reddito di cittadinanza e l’utilizzo dei fondi europei...

Migranti - Salvini chiude i porti ad altre 2 navi. Insulti da Ong - il vicepremier : «Pacchia stra-finita - mai più in Italia» : «Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna (arrivo previsto domani mattina) altre due navi di Ong con bandiera dell'Olanda (Lifeline e Seefuchs) sono arrivate al largo delle...

Aquarius - vicepremier Spagna : Francia accoglierà parte dei Migranti : La vicepremier spagnola Carmen Calvo ha annunciato che la Francia collaborerà all'accoglienza dei migranti dell' Aquarius . Calvo, responsabile del coordinamento per l'accoglienza, ha accettato la ...

Migranti - SALVINI : “NAVI ONG NON SBARCHERANNO IN ITALIA”/ Lifeline attacca : “Fascista”. Il vicepremier ribatte : MIGRANTI, Matteo SALVINI su Facebook: “Due Ong sono in arrivo, ma si cerchino altri porti non italiani". Il messaggio sul social network del vice presidente del consiglio(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 14:04:00 GMT)

Macron a Conte : 'Migranti ed euro è mancata l'unità in Europa'. Il premier italiano : 'Insieme per cambiare regole di Dublino' : Piena coincidenza nelle azioni per fronteggiare il fenomeno dei migranti e la politica monetaria europea: al termine dell'incrontro fra Macron e Conte all'Eliseo sembra lontano secoli il gelo nei rapporti tra Francia e Italia di 48 ore fa. 'Lo scambio che abbiamo vuto ha ...

Aquarius : Francia e Spagna criticano Roma sui Migranti - Premier Conte : 'Ipocriti' - Tajani : 'Ue a rischio' : Lo scontro tra Italia è Francia è durissimo e senza precedenti. Parigi accusa Roma di "cinismo e irresponsabilita'" sulla vicenda dell'Aquarius e arriva a definire l'atteggiamento del governo "...