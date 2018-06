Migranti | Pittella | unica strada modifica regolamento Dublino

sportfair

: '@GianniPittella: Ue non lasci sola Italia a gestire flussi migratori' #migranti #Europa - SenatoriPD : '@GianniPittella: Ue non lasci sola Italia a gestire flussi migratori' #migranti #Europa - LinKCommunity_ : “Le scelte del governo italiano ci hanno isolato in Europa e non risolvono i problemi, ne’ quello dei migranti ne’… -

(Di domenica 24 giugno 2018) Roma, 24 giu. (AdnKronos) – “Se il governo italiano rinuncia are le norme diper la promessa fallace di centri di raccolta dei richiedenti asilo in alcuni Paesi nord africani, si assume una responsabilità gravissima”. Lo afferma il senatore Pd Gianni. “Dove si faranno questi centri, chi sarà disponibile ad ospitarli, saranno sufficienti a gestire tutto il flusso africano, come saranno garantiti i diritti umani -si chiede l’esponente Dem- e dove troveranno i funzionari preparati alla identificazione? Mistero della fede!” “Lacosa che aiuterebbe l’Italia è condividere gli oneri dell’accoglienza e distribuire i richiedenti asilo su tutti i Paesi europei attraverso ladi. Ma è ormai chiaro -conclude- che al governo italiano non interessa risolvere salvando vite umane e ottenendo ...