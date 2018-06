Migranti | Patriarca Pd | Guardia costiera resti davanti a Libia

Migranti : Patriarca - argomento che manda in tilt Salvini : Roma, 5 mag. , AdnKronos, 'Salvini come al solito quando sente parlare di Migranti va in tilt. Gli sale a tutti i costi la polemica, è più forte di lui. I Migranti servono non solo all'economia italiana, ma anche al nostro sistema pensionistico. E comunque abbiamo un dovere di solidarietà nei confronti dei rifugiati a cui non vogliamo rinunciare'. Lo afferma il senatore del Pd ...