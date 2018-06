Migranti | oggi il vertice di 16 leader Ue Merkel pessimista

Migranti - oggi il vertice della verità : l'Ue rischia (davvero) di andare in pezzi : Tutto pronto a Bruxelles per la riunione informale di 16 capi di Stato e di governo dell'Ue che si svolgerà a partire dalla 15 nel Berlaymont, il quartier generale della Commissione europea...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Macron attacca l’Italia sui Migranti "nessuna crisi" (24 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Macron, nessuna crisi migratoria in Italia. Mondiali Russia 2018, Germania vincente all'ultimo respiro contro la Svezia (24 giugno 2018)(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 05:50:00 GMT)

Migranti - Lifeline chiede aiuto : “Servono rifornimenti”. La Guardia costiera a tutti i soccorritori : “Da oggi chiamate la Libia” : La nave Lifeline con 224 Migranti a bordo continua a rimanere in alto mare e lancia una prima richiesta di aiuto in attesa di un porto sicuro dove attraccare, mentre la Guardia costiera italiana diramata una circolare per chiarire che nel caso in cui si verifica un evento di ‘distress’, una richiesta di soccorso, nelle acque di Ricerca e soccorso della Libia, le autorità competenti sono quelle libiche e bisogna coordinarsi in primo ...

Coggiola saluta i Migranti : la casa si svuota : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Coggiola saluta i migranti: la ...

Migranti - Salvini 'Oggi vedo Conte per proposta italiana a vertice Ue'. Di Maio 'Cercano di dividerci ma avanti alla grande' : ROMA - 'Abbiamo un incontro oggi pomeriggio con il presidente Conte, ci sarà una proposta italiana al vertice informale sui Migranti, il problema non è respingere all'interno dell'Unione, ma usare ...

Migranti - Salvini : 'Oggi vedo Conte per la proposta italiana' : Roma, 20 giu. , askanews, 'Sta lavorando benissimo il presidente del Consiglio Conte, abbiamo una riunione oggi pomeriggio per la proposta italiana'. Lo ha detto, parlando con i giornalisti al Senato ...

Migranti : Salvini - oggi vedo Conte : ANSA, - ROMA, 20 GIU - Abbiamo un incontro oggi pomeriggio con il presidente Conte, ci sara' una proposta italiana al vertice informale sui Migranti, il problema non e' respingere all'interno dell'...

Migranti : Catania (Sc) appoggia Forello - importante prendere distanze : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Il capogruppo di Sinistra Comune al Consiglio comunale di Palermo Giusto Catania esprime, con un post su Facebook, il suo "apprezzamento" alle parole del capogruppo del M5S Ugo Forello su Rom e Migranti. "Ho apprezzato il tuo post di critica alle scelte del ministro Sa

Migranti : Catania (Sc) appoggia Forello - importante prendere distanze (2) : (AdnKronos) - "La difesa dei diritti umani è una battaglia di civiltà che prescinde dalla collocazione politica -conclude il capogruppo di Sinistra Comune-. Confido nel fatto che continueremo insieme le battaglie per impedire gli illegali respingimenti alle frontiere e tutti i provvedimenti che la n

Vertice Merkek - Macron : appoggio all'Italia sui Migranti e fronte comune per riformare l'Eurozona : Più solidarietà sui migranti, a partire da una attenta considerazione delle valutazioni dell'Italia; e poi le riforme dell'Eurozona, come l'unione bancaria, la trasformazione dell'Esm in un Fondo monetario europeo e la creazione di un budget comune. "Le riforme dell'Eurozona non si possono realizzare senza una chiara volontà e una visione comune, e questo è quello che vogliamo esprimere oggi qui con chiarezza", ha ...

Migranti - oggi vertice Merkel-Conte. Salvini conferma la linea dura : L'incontro a Berlino tra la cancelliera tedesca e il premier italiano; al centro la discussione sulla proposta di aprire hotspot in Africa e un aumento dei fondi. 'Continueremo a salvare vite umane in ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Conte-Macron - pace fatta e intesa sui Migranti (16 giugno 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: pace fatta tra Italia e Francia. Si alza il livello dell'inchiesta sullo stadio. Tragico rogo a Messina. In campo per il Mondiale 2018 (16 giugno 2018).(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 05:45:00 GMT)

Migranti - Marina Libia appoggia l'Italia : "Alla fine l'Italia ha preso una decisione, alla fine si è svegliata dopo essere stata a lungo un centro di sversamento di Migranti da parte del mondo"

Migranti - è troppo facile oggi prendersela con Salvini : Una colpa grave, anzi gravissima, che il centro-sinistra italiano si porta dietro è quella di aver lasciato per intero a Matteo Salvini e ai sovranisti italiani il compito di far esplodere le contraddizioni interne all’Ue in materia di richiedenti asilo. Di prudenza e strategia si muore, dicono alcuni e in questo caso hanno ragione da vendere: a parte gli inascoltati proclami a mezzo stampa di Matteo Renzi verso Bruxelles, che proponeva di ...