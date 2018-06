: Migranti, “hotspot Ue in Africa”: Moavero lancia la proposta italiana. Che ha molti sponsor in Europa - fattoquotidiano : Migranti, “hotspot Ue in Africa”: Moavero lancia la proposta italiana. Che ha molti sponsor in Europa - CyberNewsH24 : #Migranti, Moavero: a rischio tenuta Ue - TelevideoRai101 : Migranti, Moavero: a rischio tenuta Ue -

Sui,l'Italia vuol "scuotere le coscienze degli Stati europei(...). Ciò che accade dipende dalla mancanza negli ultimi anni di un'efficace gestione dell'epocale fenomeno migratorio in atto". Così il ministro degli Esteri,, che ribadisce al Messaggero il no ad accordi bilaterali per rimandare inei Paesi di primo approdo. La mancanza di un'intesa produce"effetti forse più dirompenti della crisi finanziaria del 2012". Secondo il ministro, l'Ue "potrebbe subire una battuta d'arresto rilevante".(Di domenica 24 giugno 2018)