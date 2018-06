Migranti | mille persone alla deriva su 7 barconi | Barcellona | “Le accogliamo noi”

Mille Migranti soccorsi al largo Libia : 14.26 Sono circa Mille i migranti su diverse imbarcazioni nei cui confronti sono in atto delle operazioni di soccorso al largo della Libia. Lo rende noto la Ong spagnola Proactiva Open Arms, la cui nave si trova in zona. "1000 persone alla deriva.Ricominciano i salvataggi", scrive su Twitter la Ong.

Migranti - Unhcr : “Nel 2018 i morti nel Mediterraneo sono già più di mille” : Più di mille morti nel mar Mediterraneo in soli sei mesi. Con l’estate ancora alle porte, quando le partenze dalle coste del Nord Africa si fanno sempre più frequenti. A lanciare l’allarme, su un numero di vittime definito “scioccante“, è l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) che chiede “un’azione internazionale urgente per rafforzare gli sforzi di salvataggio in mare da parte di ...

Roma - mille persone contro la chiusura dei porti. C’è anche l’attore Marcello Fonte : “Anche noi siamo stati Migranti” : Un migliaio di persone ha partecipato al corteo organizzato ieri a Roma dal movimento femminista Non Una di Meno per chiedere l’apertura dei porti italiani alla nave Aquarius, la nave dell’Ong Sos Mediterranée che ha tratto in salvo 629 migranti nel tratto di mare tra la Libia e l’Italia e che sta aspettando in mare aperto da tre giorni di capire dove poter effettuare lo sbarco. “La questione delle migrazioni, dell’apertura delle frontiere è ...

Oltre mille sbarchi in poche ore di Migranti provenienti dalla Libia : Tra la notte e le prime ore del mattino Oltre mille persone sono state recuperate dalle tre motovedette della Guardia Costiera italiana di stanza a Lampedusa. Si tratta di migranti, in larghissima maggioranza provenienti dall'area subsahariana, salpati dalle coste della Libia. E per Salvini la colpa delle partenze è la "disinformazione".Continua a leggere

Migranti - oltre mille partiti in poche ore dalla Libia. L'Italia manda tre motovedette da Lampedusa : ROMA - Sono dovute partire persino tre motovedette d'altura da Lampedusa per dare una mano ai soccorsi in zona Sar davanti alle coste libiche. Insieme a due mercantili, richiamati dalla sala operativa ...