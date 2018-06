Migranti | Meloni | proposta troppo timida

LIFELINE IN ACQUE MALTESI - SALVINI "NAVE FUORILEGGE"/ 239 Migranti : Meloni - "blocco navale subito" : LIFELINE in ACQUE MALTESI, SALVINI "Nave fuorilegge": il ministro dell'Interno si scaglia contro nave Ong e chiede a La Valletta di aprire i propri porti(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 11:22:00 GMT)

Migranti - Meloni : no guerra a Libia ma accordo per blocco navale : Roma, 22 giu. , askanews, 'Conte deve andare in Europa a chiedere il blocco navale di fronte alle coste libiche'. Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervenendo a Agorà, su ...

Migranti - Meloni : “Invasione è colpa della Francia che attaccò la Libia - non è Nazione amica” : Giorgia Meloni commenta la decisione del premier Conte di abbassare i toni con la Francia, confermando l'incontro di domani con il presidente Macron: "Mi auguro che Conte vada a Parigi per dire chiaramente che la musica è cambiata. Altrimenti meglio che rimanga in Patria".Continua a leggere

Migranti : Meloni - Italia cinica? Macron faccia di bronzo : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “Macron dice che l’Italia è irresponsabile e cinica sull’immigrazione: ci vuole la faccia di bronzo” per dirlo. Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fdi, in un video su Facebook. “Irresponsabili sono quelli che hanno creato il caos immigrazione, quelli che nel 2011 hanno bombardato la Libia per meri interessi economici e perchè dava fastidio una certa politica energetica ...

Migranti : Meloni - altri Stati accolgono rifugiati ma respingono clandestini : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – ‘La sinistra cerca di sostenere che l’Italia è diventata improvvisamente brutta, cattiva e xenofoba perché è lo Stato europeo che accoglie meno rifugiati. è vero e i dati lo confermano. Ma i vari Fico, Boldrini e Saviano dimenticano un dettaglio non proprio ‘irrilevante’: gli altri Stati europei accolgono solo i rifugiati mentre respingono i clandestini”. Lo scrive su Facebook ...

Giorgia Meloni minacciata di morte su Facebook : identificato / Mohamed Soluaymen lavora in centro Migranti : Giorgia Meloni minacciata di morte su Facebook, la leader di Fratelli d'Italia: "Mi devo preoccupare?". Ignazio La Russa: "Profilo di matrice islamica"(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 18:23:00 GMT)