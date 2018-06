Migranti - Lifeline a Salvini : “Qui esseri umani - non carne. Venga - è benvenuto”. Blog M5s : “E’ in gioco il futuro dell’Ue” : “Caro Matteo Salvini, non abbiamo carne a bordo, ma esseri umani. Vi invitiamo cordialmente a convincervi che sono le persone che abbiamo salvato dall’affogare. Vieni qui, sei il benvenuto“. E’ l’invito rivolto via Twitter al ministro dell’Interno italiano dall’equipaggio della nave Lifeline, l’imbarcazione che con 224 Migranti a bordo che continua a rimanere in alto mare e chiede aiuto in attesa di un porto sicuro dove ...

Migranti : M5s - è in gioco futuro Ue : È in gioco il futuro dell'Europa come comunità politica e dei suoi valori". E' quanto si legge in una nota del Movimento 5 Stelle pubblicata sul "Blog delle Stelle".

Migranti : M5S - quanta ipocrisia su tema : ANSA, - ROMA, 24 GIU - "Emergenza umanitaria, solidarietà, rispetto dei diritti. Quante belle parole, ma quanta ipocrisia si sta spargendo intorno al tema dei Migranti. La domanda vera è a chi giova ...

Migranti - oggi il vertice di 16 leader Ue. M5s : 'Quanta ipocrisia' | : Sul tema è scontro aperto tra la Francia e l'Italia. Al botta e risposta tra Macron-Salvini e Di Maio si aggiunge la stoccata del premier spagnolo Sanchez che a El País definisce "egoista" il governo ...

Alessandro Di Battista - "M5s - lotta di più"/ "Di Maio un leone. Dibattito Migranti - corrotti gongolano" : Alessandro Di Battista, "M5s, lotta di più": l'esponente pentastellato su Facebook ha elogiato Luigi Di Maio e ha commentato il Dibattito sui Migranti(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 22:24:00 GMT)

Migranti - Di Battista : “Se parliamo solo di loro - i corrotti gongolano”. Ai ministri M5s : “Lottate di più - come fa Di Maio” : Prima il caso Aquarius, poi il braccio di ferro con i Paesi Ue per la ripartizione dei Migranti, ora il conflitto con la ong Lifeline. Sullo sfondo l’imminente Consiglio europeo del 28 e 29 giugno chiamato a dare una risposta all’emergenza immigrazione. Un tema, questo, su cui si è focalizzata l’attenzione del governo Conte (e dei suoi leader) sin dalla sua nascita. Ma ora l’ex parlamentare pentastellato Alessandro Di ...

Migranti e Rom - così Salvini ha superato Di Maio e M5S : 3 Sono bastate poco settimane a Matteo Salvini [VIDEO] per cancellare dubbi e perplessita' sugli equilibri del nuovo governo. Il leader del Carroccio ha risposto con i fatti ai molti che prevedevano una sua normalizzazione. Anzi, Salvini ha accelerato proprio sui suoi cavalli di battaglia da campagna elettorale dimostrando una fermezza coerente e sorprendente. Sul tema dell’immigrazione il neo vicepremier era stato chiaro fin ...

Palermo - il capogruppo del M5s contro Salvini : “Su Migranti - rom e caso Regeni solo propaganda e spot superficiali” : Un lungo post su facebook per attaccare la linea dell’alleato di governo: Matteo Salvini. Se lunedì l’offensiva razzista sul censimento dei rom del ministro dell’Interno aveva provocato segnali di divergenza politica da parte di Luigi Di Maio e del senatore Nicola Morra, oggi è Ugo Forello, leader del M5s a Palermo, che si dissocia pubblicamente dal leader della Lega. “La crisi culturale e sociale che attraversiamo è ...

Dai Migranti al contante - al conflitto di interessi : tutti i dissidi Lega-M5S : Dopo i migranti e la chiusura dei porti italiani alla nave Aquarius, la nuova uscita sul censimento dei rom, che ieri ha dominato le polemiche politiche. Una propaganda...

Sintonia totale - Crimi (M5S) parla come Salvini. Stretta sulle Ong : "Pacchia finita per chi specula sui Migranti" : "La pacchia è finita per chi specula sui migranti" per quelli che "sui 600 migranti" a bordo dell'Aquarius che vanno a Valencia "avrebbero lucrato 600mila euro al mese chissà per quanto tempo". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vito Crimi a un convegno di Area Dg a Catania. "C'è un albergatore che non ha potuto accogliere 50 persone per un mese - ha aggiunto - una cooperativa che non ha avuto un ...

Migranti - deficit - contanti e giustizia. Tutti gli scogli dell’alleanza Lega-M5S : Se si guarda a queste prime due settimane di governo è indubbio che, dalla gestione della vicenda “Aquarius” al successo alle amministrative, sia stato Matteo Salvini a imporsi...

Jacopo Fo molla l'M5S sui Migranti : "Porti chiusi? Tornerò a non votare" : Sul tema dei migranti, la base del MoVimento Cinque Stelle è tutto meno compatta, questo lo sapevamo da tempo. Chi aderisce a una linea immigrazionista e terzomondista "alla Fico" e chi invece non esita a schierarsi con Luigi Di Maio che a suo tempo aveva definito le ong "taxi del mare", suscitando dure polemiche fra i militanti. Oggi però i grillini perdono un grande elettore proprio sulla nuova linea dura adottata in merito alla questione ...

Migranti - corteo a Napoli contro Lega-M5S : Dopo il presidio, i manifestanti si sono diretti davanti la Prefettura e poi alla Stazione Marittima al grido di 'Tutto il mondo detesta Salvini', 'Assassini' e 'Apriamo i porti, mandiamo via Salvini'...