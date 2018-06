Migranti : Leu - governo spieghi intervento Guardia costiera su Aquarius : Roma, 24 giu. (AdnKronos) – “Vogliamo sapere dal governo italiano in base a quali precise norme ed a quali presupposti abbia ordinato al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ‘Guardia costiera l’interruzione delle operazioni di soccorso che si stavano effettuando per mezzo dell’Aquarius in attuazione delle norme di diritto internazionale. Inoltre vogliamo sapere quale è stata la spesa complessiva ...

Migranti : Palazzotto (Leu) - hotspot allo Zen pericoloso e incompatibile : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "Posizionare un hotspot in una periferia come lo Zen di Palermo, che ha già grandi problemi di esclusione sociale, rischia di alimentare tensioni sociali e fenomeni di razzismo e xenofobia. Per questo ho presentato una interrogazione per chiedere al governo, vista la m

Migranti : Palazzotto (Leu) - hotspot allo Zen pericoloso e incompatibile : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) – “Posizionare un hotspot in una periferia come lo Zen di Palermo, che ha già grandi problemi di esclusione sociale, rischia di alimentare tensioni sociali e fenomeni di razzismo e xenofobia. Per questo ho presentato una interrogazione per chiedere al governo, vista la manifesta contrarietà dell’amministrazione comunale all’apertura del centro, se non ritenga di rinunciare a procedere in tal ...