Migranti | le parole della crisi da Dublino a Schengen

Dai "movimenti secondari" ai centri di sbarco : le parole chiave per capire la crisi politica sui Migranti : Da movimenti secondari a rimpatri, da centri di sbarco a regolamento di Dublino: ecco un sintetico dizionario dei termini più utilizzati nell'ambito della crisi dei migranti.* centri DI sbarco - Definiti anche 'piattaforme regionali', sono stati proposti in settimana dalla Ue per l'accoglienza dei migranti dopo le operazioni di salvataggio in mare per una prima valutazione del loro diritto d'asilo. Nella prima versione dovevano essere ...

Migranti - porti chiusi alle Ong : guerra di cifre (e parole) tra Italia e Francia : La Francia e la Spagna hanno proposto per gestire l'emergenza Migranti la creazione di "centri chiusi sul suolo europeo" : lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron...

Saviano : "Dai Rom ai Migranti - da Salvini solo balle e parole spaventose" : Lo scrittore alla tavolata solidale di Milano: "In un tempo dove tutti dicono tutto senza approfondire mai, la nostra difesa è la conoscenza"

Migranti - Macron : “I populisti in Europa come la lebbra” | Di Maio replica : “Parole offensive e ipocrite” : Migranti, Macron: “I populisti in Europa come la lebbra” | Di Maio replica: “Parole offensive e ipocrite” Migranti, Macron: “I populisti in Europa come la lebbra” | Di Maio replica: “Parole offensive e ipocrite” Continua a leggere L'articolo Migranti, Macron: “I populisti in Europa come la lebbra” | Di Maio replica: “Parole offensive e ipocrite” proviene da NewsGo.

Migranti - Richetti vs Sallusti : “Mi rifaccio a parole Papa”. “Veramente ha condannato aborto e famiglie arcobaleno” : Scintille a Otto e Mezzo (La7) tra il senatore del Pd, Matteo Richetti, e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti. Il nodo focale della discussione è la politica sull’immigrazione perseguita dal governo gialloverde. Il portavoce dem critica duramente il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e difende il suo predecessore: “Vi ricordate una sola volta in cui Minniti ha chiuso i porti per una nave che arrivava in Italia?”. “Sì, lo ha ...

Migranti - polemica su parole procuratore Zuccaro : parole che hanno scatenato la reazione della politica. Il presidente del Pd Matteo Orfini , in una nota, ha sottolineato che le parole del magistrato, "se sono state ben riportate, le trovo ...

Hotspot - Frontex - Dublino. Le parole chiave sui Migranti di Conte e Macron : I tre capisaldi annunciati da Giuseppe Conte ed Emmanul Macron per la gestione dei migranti in Europa si reggono su altrettanti progetti comunitari:?la costruzione di centri per l’identificazione dei migranti (gli Hotspot), il rafforzamento dell’agenzia europea di cooperazione sulle frontiere esterne (Frontex) e la revisione del regolamento che disciplina l’accoglienza nei paesi Ue (Dublino). Vediamo cosa sono e come potrebbero cambiare...

Migranti - Prodi : "Parole di Macron intollerabili. Serve la pace in Libia" : L'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi , dice che 'è giusto e condiviso lo sdegno per le dichiarazioni francesi' in merito alla vicenda dei Migranti. In un'intervista a InBlu Radio, il professore ...

Migranti : Federconsumatori - da parole a fatti - basta sfruttamento e caporalato : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Abbiamo apprezzato le parole di cordoglio per il vile assassinio di Soumayla Sacko, lavoratore sindacalista, immigrato, reo di aver cercato qualche materiale per costruire baracche in un capannone abbandonato. Ma le parole non servono più, c’è bisogno di atti concreti. basta con ogni forma di caporalato. basta con la caccia all’immigrato che però è tanto utile nei lavori sui campi. basta con le ...

Migranti - la rabbia della Tunisia Salvini : «Parole fuori dal contesto - pronti ad un incontro» : Il ministero degli Esteri: «Profondo stupore». Il neoministro dell’Interno aveva detto a proposito del paese africano che «spesso esporta galeotti». Poi l'ambasciatore rettifica. E Salvini interviene: «Pronto a incontrare il ministro tunisino per migliorare la cooperazione»

Migranti - Tunisia convoca l’ambasciatore : “Stupiti per le parole di Salvini”. Ministro aveva detto : “Ci mandano i galeotti” : Le parole pronunciate da Matteo Salvini domenica in Sicilia non sono passate inosservate a Tunisi. “La Tunisia spesso e volentieri esporta galeotti“, aveva detto il Ministro dell’Interno a Pozzallo, località simbolo degli sbarchi dei Migranti. Oggi il Paese nordafricano ha espresso “il suo profondo stupore per le dichiarazioni del Ministro degli Interni italiano sul dossier immigrazione”, si legge in una nota del ...