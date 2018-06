fanpage

: #Migranti, l'appello alla Guardia Costiera: 'Continui a salvare vite, non deleghi ai libici' - fanpage : #Migranti, l'appello alla Guardia Costiera: 'Continui a salvare vite, non deleghi ai libici' - l_desired : RT @CesareSacchetti: A proposito dell'Aquarius, mancano all'appello decine di migranti che erano a bordo della nave. Una volta sbarcati, al… - associazione361 : L'appello in favore dei migranti che gli studenti di un liceo di Faenza hanno allegato al tema di Maturità -

(Di domenica 24 giugno 2018) Mentre continua lo stallo per la nave della Lifeline, parte una mobilitazione dal basso con un mail-bombing per chiedereitaliana di non "porre fine alle sue missioni, contravvenendo non soloConvenzione Sar ma anche al senso più alto del proprio mandato:umane" .