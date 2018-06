Migranti | la Spagna attacca | «Italia egoista e anti-europea»

La Spagna soccorre 569 Migranti. La Guardia Costiera italiana alle navi in acque libiche : “Non chiamateci più” : Le autorità spagnole hanno soccorso 569 migranti nel Mediterraneo provenienti dall’Africa che stavano attraversando il Mediterraneo tra le Canarie e l’Andalusia a bordo di 21 imbarcazioni. Intanto la nave Lifeline è ferma ormai da giorni a Sud di Malta con 224 migranti a bordo, una porta container è bloccata al largo di Pozzallo e la Guardia cost...

Migranti. Spagna : Italia anti-Ue - egoista : 02.46 Nell'Ue "ci sono governi come quello Italiano che stanno facendo politiche anti-europee e dove l'egoismo nazionale è più diffuso". Lo ha detto il premier socialista spagnolo, Pedro Sanchez, in una lunga intervista al quotidiano El Pais andata in rete a notte fonda. Secondo Sanchez, però', "questo ha anche a che fare con la mancanza di solidarietà dimostrata in precedenza dall' Ue nei riguardi di un Paese che ospita già mezzo milione di ...

Migranti - Guardia costiera a navi in acque libiche : rivolgetevi a Tripoli. La Spagna ne salva 569 : È il messaggio scritto dalla Guardia costiera italiana per tutte le navi che si trovano in zona libica nel momento in cui si verifichi un’emergenza. Intanto una nave cargo, la Alexander Maersk, battente bandiera danese, con a bordo più di 110 Migranti soccorsi nel Mediterraneo, è da ieri davanti al porto di Pozzallo, in attesa di ricevere l'autorizzazione a entrare nel porto...

Macron sui Migranti : "Lo sbarco avvenga nel porto più vicino". Ringrazia la Spagna e attacca l'Italia : "Non ha una crisi migratoria" : "Chiediamo di non gestire caso per caso, proporremo domani uno schema chiaro: che lo sbarco di migranti rispetti le regole e i principi umanitari di soccorso e che avvenga nel porto sicuro più vicino". Lo ha detto, a proposito della crisi dei migranti e della riunione informale di domani a Bruxelles, il presidente francese Emmanuel Macron, prendendo la parola al termine dell'incontro all'Eliseo con il premier spagnolo, Pedro ...

Migranti della ong Lifeline : no di Malta allo sbarco». Interviene la Spagna? : La nota arrivata da Malta e mostrata da Toninelli lascia intendere che, secondo le autorità dell'isola la Lifeline, disobbedendo alle autorità, avrebbe abbandonato la zona Sar della Libia dirigendosi ...

Migranti - Italia a Malta : «Accogliete Lifeline». La replica : «Nessuna richiesta». Interviene la Spagna? : Salvini: «La nave di Migranti sarà sequestrata e l’equipaggio processato». La Valletta: «Nessun contatto, malgrado la retorica». Poi la richiesta ufficiale della Capitaneria

Migranti - Salvini : "Proposta Italia protegge confini Ue. Spagna prenda altri 4 barconi" : Il ministro annuncia che andrà in Libia. Conte a Tusk: "Impensabile che possiamo farcsi carico di tutti". Domenica incontro a Bruxelles

Salvini vuole che la Spagna accolga altri 66mila Migranti : Immigrazione: sbarcati a Valencia i 629 naufraghi di Aquarius Madrid, 18 giu - (Agenzia Nova) - È finita l’odissea di Aquarius e dei 629 immigrati soccorsi a largo delle coste libiche. L’imbarcazione è entrata domenica nel porto di Valencia dopo otto giorni dall’inizio di una delle più gravi crisi

Migranti - Salvini : «Non siamo più gli zerbini. La Spagna ne accolga altri 60mila » : «La #Aquarius approda in Spagna. Per la prima volta una nave partita dalla Libia e destinata in Italia attracca in un Paese diverso: segno che qualcosa sta cambiando, non siamo piú gli...