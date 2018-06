Migranti | la proposta di Conte | “Chi sbarca in Italia è già in Europa”

Bruxelles - terminato vertice Ue sui Migranti/ I dieci punti della proposta di Conte per superare Dublino : migranti, vertice Ue: Conte a Bruxelles. “proposta italiana nuova per superare regolamento Dublino”, dice il premier pronto a presentare il progetto per affrontare l'emergenza.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 19:19:00 GMT)

Migranti - il testo della proposta italiana al vertice di Bruxelles : “L’Europa è chiamata ad una sfida cruciale. Se non riesce a realizzare un’efficace politica di regolazione e gestione dei flussi migratori, rischia di perdere credibilità tutto l’edificio europeo. Occorre un approccio integrato, multilivello che coniughi diritti e responsabilità. L’Italia vuole contribuire costruttivamente alla formulazione di questo nuovo approccio. Dobbiamo passare dalla gestione emergenziale, ...

Migranti - svolta di Conte a Bruxelles : 'Superare trattato di Dublino' /Video Ecco i punti della proposta italiana : È un'Italia con 'l'elmetto' quella che il premier Giuseppe Conte porta oggi al mini-summit di Bruxelles . Sarà, per il docente prestato alla politica, il primo stress test europeo che lo vedrà destreggiarsi tra lo scontro aperto con la Francia e il tentativo di trovare la sponda con quello che oggi appare l'anello debole dell'asse franco-...

Migranti - il testo della proposta italiana per la riforma del diritto d'asilo : Centri di accoglienza per la redistribuzione dei flussi migratori, non solo per i rifugiati ma anche dei Migranti economici. Questo il nucleo del progetto che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha...

