Migranti | governo Usa | “Sappiamo dove sono tutti i bimbi separati”

Spagna : «Governo italiano egoista sui Migranti - ma lasciati soli dalla Ue» : Nell'Unione europea «ci sono governi come quello italiano che stanno facendo politiche anti-europee e dove l'egoismo nazionale è più diffuso»: lo ha detto il premier...

Il Governo scopre le ipocrisie Ue Migranti - aperto il vaso di Pandora Smascherato il piano anti-Italia : Fino a quando i premier italiani si succedevano a Bruxelles o nelle visite ufficiali a Parigi o Berlino dai due leader europei, tenutari dell’asse franco tedesco, presentandosi a capo chino ed evitando di alzare troppo la voce, tutto andava bene Segui su affaritaliani.it

Migranti - anche il premier spagnolo accusa l'Italia : 'Governo anti-europeo ed egoista' : Roma - Dopo l'ennesima lite tra Macron e Salvini , anche il premier spagnolo Paedro Sanchez lancia accuse pesanti al governo italiano sul tema Migranti. E oggi i leader europei si ritroveranno di ...

Migranti - card.Bassetti : governo unisca e respinga xenofobia : "Auspichiamo un governo che pensi veramente al bene comune partendo dalle famiglie, dai giovani e dai poveri. Spero con tutto il cuore che il governo sappia unire e pacificare, cercando di dare una ...

A New York nel centro segreto del governo tra i bimbi strappati ai genitori Migranti : Sono passate da poco le cinque del pomeriggio, sul tratto meno nobile di Park Avenue che attraversa East Harlem, quando la porta laterale dei Cayuga Centers si apre. Esce un gruppo di sei bambini, tutti col volto coperto da una kefiah bianca e rosa, accompagnati da una signora che nasconde la faccia calandoci sopra la visiera di un cappellino da ba...

Migranti - garanzie Merkel per Conte ma è tensione governo-Macron : Roma, 21 giu. , askanews, Da un lato, la telefonata tra Giuseppe Conte e Angela Merkel che distende gli animi, dopo che ieri il presidente del Consiglio italiano aveva fatto filtrare che non avrebbe ...

Migranti - strappo Italia su bozza Ue. Governo irritato : «Prima gli sbarchi». Conte valuta se andare a Bruxelles : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, potrebbe non andare a Bruxelles al prevertice sui Migranti per sottoscrivere una bozza già preparata. Lo sottolineano fonti di Governo, che mettono...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 giugno : Svolta governo. Salvini vuol ridurre da 35 a 20 euro la “paga” per chi li assisteTagli ai fondi per i Migranti : Sforbiciate – Meno soldi a chi ospita, meno servizi Tagli all’accoglienza da 35 a 20 euro: programmi e rischi Stefano Candiani (Lega): “Lavoriamo a nuove linee guida per i prossimi bandi. ridurremo costi e partecipanti” di A. Man. To. Ro. Operazione Lavatrice di Marco Travaglio Se la Rai fosse un acquario o un rettilario, varrebbe la pena di pagare il biglietto e sedersi lì davanti in osservazione, per godersi uno spettacolo che ...

Migranti - fonti governo : inaccettabile se vertice Ue predefinito : Roma, 20 giu. , askanews, Sarebbe 'inaccettabile' per l'Italia se al pre-vertice europeo di domenica prossima fosse tutto già deciso in partenza e in particolare se fosse messa in carico al Paese la ...

Merkel minaccia l’Italia sui Migranti per salvare il suo governo : Bruxelles. Un mini-summit a otto, che dovrebbe preparare il terreno al Consiglio europeo del 28 e 29 giugno, ma che in realtà serve a risolvere un grave problema di politica interna in Germania e a salvare la cancelliera Angela Merkel dall'offensiva del suo ministro dell'Interno, Horst Seehofer: l'i

Migranti - Di Maio : Governo compattissimo - la musica è cambiata : Roma, 19 giu. , askanews, - Sul tema dell'immigrazione "siamo compattissimi". Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio durante la registrazione di Porta a Porta.In questi anni l'Italia ha ...