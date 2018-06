Migranti | ecco i costi per l’Italia | bilancio quadruplicato dal 2014 fino ad oggi

Migranti - Lifeline su Twitter : la nave batte bandiera olandese - ecco la prova : Dopo gli avvertimenti di Salvini e le accuse di essere una potenziale nave pirata avanzate dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli , la nave Lifeline che ieri ha soccorso 400 Migranti , tra ...

Migranti - l'intesa Ue resta lontana. Dai fondi alle frontiere - ecco tutte le divisioni : Nessuna bozza preconfezionata sui Migranti al vertice di domenica a Bruxelles ma una discussione informale dove l'Italia potrà far valere in pieno le sue tesi su finanziamento al Trust fund Africa, ...

Migranti - l’intesa Ue resta lontana. Dai fondi alle frontiere - ecco tutte le divisioni : Nessuna bozza preconfezionata sui Migranti al vertice di domenica a Bruxelles ma una discussione informale dove l’Italia potrà far valere in pieno le sue tesi su finanziamento al Trust fund Africa, superamento di Dublino, centri di assistenza ai Migranti nella sponda Sud, rimpatri volontari assistiti quantomeno da Libia e Niger...

Migranti - l’intesa Ue resta lontana. Dai fondi alle frontiere - ecco tutto le divisioni : Nessuna bozza preconfezionata sui Migranti al vertice di domenica a Bruxelles ma una discussione informale dove l’Italia potrà far valere in pieno le sue tesi su finanziamento al Trust fund Africa, superamento di Dublino, centri di assistenza ai Migranti nella sponda Sud, rimpatri volontari assistiti quantomeno da Libia e Niger...

Migranti - Conte annuncia «Merkel fa marcia indietro - bozza Ue sarà accantonata» Ecco il nuovo piano italiano : L'annuncio del presidente del Consiglio italiano su Facebook: «La proposta italiana al centro del summit sull’immigrazione». Esultano i due vicepremier

Migranti - Merkel fa marcia indietro e chiama Conte : «Bozza Ue sarà accantonata» Ecco il nuovo piano italiano : L'annuncio del premier italiano su Facebook: «Domenica al centro della discussione sull’immigrazione ci sarà la proposta italiana e se ne discuterà insieme alle proposte degli altri Paesi»

Usa - dividere le famiglie Migranti dal Messico si è rivelata scelta disastrosa. Ecco perché Trump si è dovuto piegare : Alla fine, Donald Trump ha capitolato. Nel pomeriggio di mercoledì il presidente ha firmato un ordine esecutivo che permetterà ai minori e alle loro famiglie, detenuti alla frontiera, di restare uniti. L’indignazione per le immagini e le voci dei bambini, separati dagli adulti e tenuti in gabbie, alla fine ha prevalso. Trump ha però escluso di essere stato costretto a fare marcia indietro. In un comizio tenuto in Minnesota, poche ore dopo la ...

Migranti - ecco il piano europeo : centri di sbarco in Nord Africa. Merkel-Macron aprono a Roma : Non più negli hotspot italiani: i Migranti soccorsi in mare lungo la rotta del Mediterraneo centrale potrebbero ben presto sbarcare in apposite «piattaforme regionali», centri...

Figli dei Migranti in gabbia senza genitori : ecco l'audio e le foto che dividono gli Usa | Gli agenti li deridono : "E' un'orchestra?" : Aveva iniziato a protestare la stessa first lady Melania, poi Laura Bush e poi ancora l'Onu. Gli statunitensi si dividono vedendo i Figli degli immigrati messicani che cercano di attraversare il confine vengono separati dalle madri, messi in cella e derisi.

Epatite e Hiv tra i Migranti / Visitate quasi tremila persone : ecco qual è l'obiettivo : Epatite e Hiv tra i migranti, Visitate quasi tremila persone. ecco qual è l'obiettivo e quali sono i rischi con il commento di Prestileo dell'Arnas Civico, Policlinico e Asp 6.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:24:00 GMT)

Figli dei Migranti in gabbia senza genitori : ecco l'audio e le foto che dividono l'America | Gli agenti li deridono : "E' un'orchestra?" : Aveva iniziato a protestare la stessa first lady Melania, poi Laura Bush e poi ancora l'Onu. Gli statunitensi si dividono dopo la pubblicazione di queste foto e di quest'audio in cui i Figli degli immigrati messicani che cercano di attraversare il confine vengono separati dalle madri, messi in cella e derisi.

Figli dei Migranti in gabbia senza genitori : ecco l'audio e le foto che dividono l'America : Aveva iniziato la stessa First lady Melania, poi Barbara Bush e poi ancora l'Onu. Gli statunitensi si dividono dopo la pubblicazione di queste foto e di quest'audio in cui i Figli degli immigrati messicani che cercano di attraversare il confine vengono separati dalle madri, messi in cella e derisi.

“Ecco cosa voglio fare con i rom”. Salvini - la decisione choc del ministro dell’Interno. Dopo il caso Migranti - è ancora polemica : Non ci soltanto gli immigrati nei pensieri del ministro degli Interni Matteo Salvini. Anzi, il caso dell’Acquarius, ormai sbarcata in terra iberica, sembra solo un lontano ricordo. Non che sia risolta come problematica, quella dell’immigrazione clandestina, ma perlomeno la percezione dell’elettorato di destra è salva. Ora, è il momento di fare i conti con i problemi radicalmente più “interni” appunto, e non farsi prendere dalle rogne ...

Migranti - ecco il piano di Salvini per frenare i flussi dalla Libia : Presto l’incontro del capo del Viminale con il presidente libico Serraj. L’Italia chiederà il rilancio dei rapporti con Tripoli con la ripresa della collaborazione politica, economica e infrastrutturale. E offrirà un aumento delle dotazioni navali per il pattugliamento della Guardia costiera civile e militare di Serraj. C’è l’ipotesi di consegna fino a dieci nuove motovedette, finanziate con fondi europei...