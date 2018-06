Migranti | è ancora scontro Roma-Parigi Macron attacca | L' Italia non vive crisi

Lifeline è ancora al largo di Malta con 239 Migranti. Raccolta fondi : “Ci servono 6.000 euro” : Un nuovo caso politico internazionale dopo quello di Acquaris. E la situazione a bordo della nave della ong tedesca rischia di farsi seria. servono beni di prima necessità e per questo è stata aperta una Raccolta fondi. Intanto Toninelli accusa Malta: "Siete disumani".Continua a leggere

Migranti - ancora arrivi al largo Sulcis : 9.30 Nuovo salvataggio di Migranti da parte della Guardia di Finanza davanti alle coste del Sulcis, in Sardegna. Intercettate due piccole imbarcazioni con a bordo rispettivamente 5 e 10 persone di nazionalità algerina, prese a bordo di un pattugliatore della GdF e portati al Porto Canale di Cagliari. Negli ultimi due giorni i militari hanno intercettato 5 natanti in acque territoriali con 46 algerini, tutti denunciati per ingresso illegale ...

Migranti : nave Guardia Costiera con 500 ancora a sud di Malta : E' ancora a sud di Malta nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, che ha a bordo 523 Migranti salvati nei giorni scorsi da alcune navi commerciali al largo della Libia. La nave ha concluso ieri ...

Migranti - la Diciotti ancora al largo di Malta. A bordo anche i 42 sopravvissuti al naufragio di una settimana fa : Ci sono quasi seicento persone: c'è nervosismo, i Migranti si chiedono perché la nave non si diriga verso un porto

“Ecco cosa voglio fare con i rom”. Salvini - la decisione choc del ministro dell’Interno. Dopo il caso Migranti - è ancora polemica : Non ci soltanto gli immigrati nei pensieri del ministro degli Interni Matteo Salvini. Anzi, il caso dell’Acquarius, ormai sbarcata in terra iberica, sembra solo un lontano ricordo. Non che sia risolta come problematica, quella dell’immigrazione clandestina, ma perlomeno la percezione dell’elettorato di destra è salva. Ora, è il momento di fare i conti con i problemi radicalmente più “interni” appunto, e non farsi prendere dalle rogne ...

Migranti - in Niger lo straniero è ancora un dio : “Mon étranger c’est mon Dieu” (“Il mio straniero è il mio Dio”). Lo affermava come un’evidenza un Nigerino non pentito e la tradizione del suo popolo lo raccomanda senza ambiguità: Dio è uno straniero oppure lo straniero è lui stesso un dio. Non sapevano della via della seta cinese o delle vicende dell’Aquarius sulla via della Spagna. Seduto come un patriarca su una sedia di ferro il vecchio Lawali non aveva dubbi in ...

Migranti - NAVE USA GETTA 12 MORTI IN MARE/ Trenton a largo di Augusta ancora in attesa di spiegazioni : NAVE Usa abbandona 12 MIGRANTI MORTI in MARE, "non abbiamo le celle frigorifere": chiede Sos a Sea Watch che rifiuta perchè non sicura di attraccare in Italia. Il caso(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 18:42:00 GMT)

Migranti - è ancora scontro Italia-Francia : Macron non si scusa - Conte rinvia visita all'Eliseo : ROMA - Mentre la nave Aquarius - scortata da due unità italiane - naviga verso Valencia col rischio, tra l'altro, di imbattersi in mare mosso , a 24 ore dalla partenza l'imbarcazione ha ormai doppiato ...

Migranti - Saviano insulta ancora "Salvini e Toninelli due banditi" : "Mettere a rischio la vita di decine di persone è un comportamento da banditi, proprio come nel caso dei ministri Danilo Toninelli e Matteo Salvini". Roberto Saviano torna all'attacco. Ormai non passa giorno senza che l'autore di Gomorra non si scagli contro il governo Conte e, in particolar modo, il ministro dell'Interno. E, dopo la decisione del Viminale di chiudere tutti i porti del Paese e respingere gli oltre 600 immigrati provenienti dal ...

Aquarius - Spagna offre il porto di Valencia. Migranti ancora in attesa | : Salvini: "Alzare la voce paga ". Il premier spagnolo Sanchez: un dovere evitare catastrofe umanitaria. Conte ringrazia. Mattarella cita Saragat: la Repubblica abbia un volto umano. Malumori in M5s. ...

Migranti - l'Aquarius ancora bloccata in mare : 'C'è cibo solo per un giorno' - Barcellona e Valencia offrono i loro porti : "Non possiamo guardare dall'altra parte", ha detto Colao al Forum di Nueva Economia, lanciando un appello a collaborare al nuovo governo spagnolo di Pedro Sanchez. 11 giu 14:26 Conte: "In serata ...