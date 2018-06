Migranti | Conte | Superare del tutto Dublino

Vertice Ue - il premier Conte : “Proposta italiana sui Migranti mira a superare regolamento di Dublino” : “Siamo qui per presentare una proposta italiana completamente nuova basata su un nuovo paradigma di soluzione dei problemi della migrazione”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , arrivando al mini- Vertice di Bruxelles sui migranti . “La proposta si chiama European multilevel strategy for migration ed è articolata da sei premesse e 10 obiettivi” L'articolo Vertice Ue, il premier Conte : ...

Migranti - Conte al mini-vertice di Bruxelles : “Cambieremo radicalmente approccio” : Su ricollocamenti e hotspot in Italia il governo non farà nessun passo indietro, e, se necessario, andrà allo scontro. È un’Italia con «l’elmetto» quella che Giuseppe Conte porta al mini-summit di Bruxelles . La proposta italiana sui Migranti si basa su «6 premesse e 10 obiettivi ed è mirata a proporre una puntuale politica di gestione dei flussi ...

Migranti - è scontro Macron-Conte Salvini : «Parigi arrogante - non scontato il nostro sì al vertice» : Ieri Macron ha aggiunto che siamo invece in presenza in Europa «di una crisi politica» scaturita da «estremisti che giocano sulle paure, ma non bisogna cedere allo spirito di manipolazione o iper-...