Migranti | Conte al mini-vertice di Bruxelles | “Centri di accoglienza in più Paesi europei

Migranti - Conte al vertice di Bruxelles : "Superare completamente regolamento di Dublino" : La proposta del premier Conte, che si articola in 10 punti, è quella di puntare a una "politica di regolazione dei flussi che sia realmente efficace e sostenibile e al totale superamento del regolamento di Dublino". L'Italia ha chiesto inoltre centri di smistamento Ue in Africa, che facciano da prescreening per i richiedenti asilo.