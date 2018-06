Migranti | Conte al mini-vertice di Bruxelles | “Cambieremo radicalmente approccio” 

Migranti - Conte : superare Dublino : 15.15 "6 premesse e 10 obiettivi per una mirata politica di gestione dei flussi migratori che sia sostenibile". Così il premier Conte al pre-vertice europeo a Bruxelles, annuncia la proposta italiana sui Migranti, intitolata "Strategia Europea Multilivello". "Miriamo a superare il regolamento di Dublino, basato su una logica emergenziale e non strutturale".

Migranti - è scontro Macron-Conte Salvini : «Parigi arrogante - non scontato il nostro sì al vertice» : Ieri Macron ha aggiunto che siamo invece in presenza in Europa «di una crisi politica» scaturita da «estremisti che giocano sulle paure, ma non bisogna cedere allo spirito di manipolazione o iper-...

La mossa di Conte : via libera al ritorno dei Migranti se si riscrive Dublino : Dopo aver ingaggiato una guerra diplomatica senza precedenti, aver ottenuto un'attenzione che mai prima d'ora era stata concessa alla rotta migratoria nel Sud del Mediterraneo, incassato le prime ...

Il piano di Conte sui Migranti : 'Basta solo oneri per l'Italia. Subito hotspot in Nordafrica' : Il doppio ruolo Sul tema migranti un carico così grande di aspettative sarà rappresentato, curiosamente, da un personaggio che fa politica attiva da tre settimane. Da quando si è insediato, Giuseppe ...

Il piano di Conte sui Migranti : “Basta solo oneri per l’Italia. Subito hotspot in Nordafrica” : Il piano italiano è pronto. Nel suo ventiduesimo giorno da presidente del Consiglio, rinchiuso nello studio al piano nobile di palazzo Chigi, Giuseppe Conte ha rifinito il dossier sulla questione migranti che domani pomeriggio lui stesso illustrerà ai Paesi che parteciperanno al summit informale di Bruxelles. Sul piano stanno lavorando alla Farnesi...

Libia - telefonata Conte-Sarraj per cooperazione su Migranti : Il premier libico Fayez Al Sarraj "ha ricevuto una telefonata" del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per un colloquio che ha riguardato "gli ultimi sviluppi della situazione politica in Libia, le relazioni bilaterali e i mezzi per sviluppare la cooperazione fra i due Paesi amici", tra l'altro nella lotta all'emigrazione clandestina. Lo riferisce l'ufficio stampa di Sarraj,...

Migranti - Conte a Sarraj : serve soluzione : 20.50 Migranti,Conte a Sarraj:serve soluzione Il premier libico Al Sarraj ha ricevuto oggi una telefonata" del premier Conte. Oggetto del colloquio "gli ultimi sviluppi della situazione politica libica, le relazioni bilaterali e i mezzi per sviluppare la cooperazione fra i due Paesi amici". Lo riferisce un post sulla pagina Facebook dell'Ufficio stampa di Sarraj. Conte e Sarraj hanno ...

Migranti - scontro con Malta sulla Lifeline. Telefonata di Conte al leader libico Sarraj : La Valletta: «Non competenti. Soccorsi gestiti dal Coordinamento italiano, con le autorità della Libia che si sono assunte la responsabilità dei salvataggi». Toninelli (Infrasttrutture):?«Malta disumana, specchio dell’Europa». Telefonata tra il presidente del consiglio Conte e il premier libico: esaminata una serie di dossier di interesse comune e il tema dell'immigrazione clandestina...

Migranti - Conte a Sarraj : serve soluzione : 20.50 Il premier libico Al Sarraj ha ricevuto oggi una telefonata" del premier Conte. Oggetto del colloquio "gli ultimi sviluppi della situazione politica libica, le relazioni bilaterali e i mezzi per sviluppare la cooperazione fra i due Paesi amici". Lo riferisce un post sulla pagina Facebook dell'Ufficio stampa di Sarraj. Conte e Sarraj hanno parlato anche di Migranti concordando "sull'importanza di trovare soluzioni complete che tengano ...

Migranti - garanzie Merkel per Conte ma è tensione governo-Macron : Roma, 21 giu. , askanews, Da un lato, la telefonata tra Giuseppe Conte e Angela Merkel che distende gli animi, dopo che ieri il presidente del Consiglio italiano aveva fatto filtrare che non avrebbe ...

Migranti - MERKEL CHIAMA CONTE : “BOZZA UE ACCANTONATA”/ Donald Tusk prepara proposta di compromesso : MIGRANTI, il Premier CONTE sulla bozza Ue: “Sarà ACCANTONATA”. Il ministro Matteo Salvini minaccia: “O la cambiano o diciamo no”. Domenica l'atteso vertice informale(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 20:29:00 GMT)

Merkel chiama Conte sui Migranti : 'La bozza Ue verrà messa da parte' : Il premier Giuseppe Conte è soddisfatto, raccontano a Palazzo Chigi, per il punto messo a segno con la cancelliera Angela Merkel. Pronta ad 'accantonare' la bozza messa a punto in vista del vertice ...