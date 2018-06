Migranti | anche i Socialisti europei hanno perso i valori universali

Migranti - anche il premier spagnolo accusa l'Italia : 'Governo anti-europeo ed egoista' : Roma - Dopo l'ennesima lite tra Macron e Salvini , anche il premier spagnolo Paedro Sanchez lancia accuse pesanti al governo italiano sul tema Migranti. E oggi i leader europei si ritroveranno di ...

Migranti - Sanchez : "Italia egoista e anti-europea" : Dopo il duro scambio tra il presidente francese che vuole "centri in Paesi Ue del primo sbarco" e il ministro dell'Interno, che invita la Francia a "non respingere donne, bambini e uomini a Ventimiglia, arriva anche la critica a Roma del neo premier spagnolo.

Migranti - Sanchez a El País : 'Italia anti-europea ed egoista' - : Secondo il premier spagnolo "questo ha anche a che fare con la mancanza di solidarietà dimostrata in precedenza dall'Ue". Le sue parole arrivano nel giorno del vertice Ue a 16, a Bruxelles, e pesano ...

Migranti : Pedro Sanchez - Italia egoista : ANSA, - ROMA, 24 GIU - Nell'Unione europea "ci sono governi come quello Italiano che stanno facendo politiche anti-europee e dove l'egoismo nazionale è più diffuso": lo ha detto il premier socialista ...

Dopo la Lifeline - bloccati anche 110 Migranti davanti al porto di Pozzallo su un mercantile. La Guardia costiera italiana 'Non chiamateci ... : Sono in 334 adesso ad essere bloccati in mare. Ai 224 a bordo della Lifeline si aggiungono i 110 salvati dal mercantile danese Alexander Maersk e da ieri sera fermo davanti al porto di Pozzallo in ...

Migranti - nuova rotta dall'Algeria : sbarchi anche in Sardegna : Ancora un intervento dei Finanzieri del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari a contrasto dell'immigrazione clandestina sulla costa meridionale della Sardegna. I finanzieri hanno bloccato 15 Migranti a bordo...

Migranti - dazi ma anche rebus Italia : mercati in tensione : In occasione dell'asta di martedì prossimo 26 giugno, primo appuntamento con i collocamenti di fine mese, il ministero dell'Economia metterà a disposizione degli investitori un totale tra due e 3 ...

"I populisti sono come la lebbra - sono arrivati anche nei Paesi a noi vicini". Un altro affondo di Macron contro l'Italia sui Migranti : Emmanuel Macron torna a difendersi dalle accuse di inazione sull'accoglienza dei migranti e tuona contro la "lebbra" populista in Europa. "Li vedete crescere come una lebbra, un po' ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori provocazioni e nessuno si scandalizza di questo", ha dichiarato chiudendo il suo intervento a ...

Migranti - io c’ero quando Orbàn ha schierato i militari al confine. Se l’Europa muore è anche colpa sua : Quanti sono ad oggi i Migranti ricollocati dall’Italia all’Ungheria o alla Polonia? Zero! Un numero facilissimo da ricordare. Appena ventotto sono i richiedenti asilo accettati da Slovacchia e Repubblica Ceca. Siamo in Europa dell’Est. Questo è il cosiddetto gruppo di Visegrad. Non sono paesi soltanto ad est, non sono estranei. Sono Europa. La relocation, approvata dal Consiglio Giustizia e Affari Interni a settembre 2015 su proposta della ...

Migranti - Salvini : “O Ue cambia le regole - o diciamo no. Rivedremo anche la protezione umanitaria” : “Il presidente del Consiglio andrà domenica e poi giovedì prossimo a Bruxelles: o c’è una proposta utile a difendere i confini e la sicurezza, e i rifugiati veri, oppure diciamo no”. Così Matteo Salvini durante la trasmissione Agorà su Rai Tre. “Sulla carta sono tutti d’accordo con noi, vediamo se dalle parole passerà ai fatti. Conte ha il totale sostegno per andare a discutere qualcosa di utile per il nostro ...

Migranti - anche Ivanka Trump contro divisione genitori-figli : New York, 20 giu. , askanews, Ivanka Trump non ha commentato pubblicamente la politica della 'tolleranza zero' sull'immigrazione irregolare che sta provocando la separazione dei bambini dai genitori al confine tra Stati Uniti e Messico, ma ha manifestato il suo dissenso al ...

Migranti - gommone si spezza : almeno 70 vittime - anche donna incinta e madre con neonata : 'Il gommone all'improvviso si è bucato nel mezzo e si è spezzato in due... è stata la fine..'. È il racconto disperato e concorde dei 42 Migranti superstiti salvati la settimana scorsa da un naufragio ...

Migranti - Angela Merkel : 'Collaboreremo con l'Italia - è anche nostro interesse’ : Una fitta agenda di impegni internazionali per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'incontro con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, era certamente tra i più importanti e tra i temi al centro del confronto è stata data priorita' sulla questione [VIDEO] immigrazione [VIDEO]. Il premier italiano aveva usato toni piuttosto allarmistici. Servono soluzioni europee, il rischio in caso contrario è la fine di Schengen. 'anche la Germania è ...