Migranti | Amendola | Non voglio vivere in Paese che chiude i porti

ilgiornale

: @AriannaAmbrosi0 Secondo me e' peggio di quel che sembra: i vari #Saviano #Amendola #Bonino #zucconi sono proprio c… - TraniCamilla : @AriannaAmbrosi0 Secondo me e' peggio di quel che sembra: i vari #Saviano #Amendola #Bonino #zucconi sono proprio c… - giuliog : RT @RepubblicaTv: Migranti, Claudio Amendola dal porto di Ostia: 'Salviamo questo paese da una deriva che non ci appartiene' - PiacentiDaniele : Migranti, Claudio Amendola dal porto di Ostia: 'Salviamo questo paese da una deriva che non ci appartiene'… -

(Di domenica 24 giugno 2018) Non solo Gino Strada. Dopo che il fondatore di Emergency si era detto pronto a "andarmene da questo" a causa delle scelte politiche di Matteo Salvini, ora anche Claudiosi è lasciato andare durante l'arena organizzata dal 'Piccolo Cinema America' presso il Porto Turistico di Roma a Ostia. L'attore è stato chiaro: "Nonin unchei suoi".stava commentando le decisioni del governo italiano di mettere i bastoni tra le ruote (se così si può dire) alle Ong che operano nel mediterraneo. Prima è stato il turno della Aquarius, poi il ministro dell'Interno ha avviato un duro scontro con Mission Lifeline, organizzazione non governativa tedesca che galleggia su una nave che (in teoria) batte bandiera olandese.ha preso la parola, scrive l'Adnkronos, dopo la proiezione del suo film "Il permesso - 48 ore fuori'. E non è mancato un ...