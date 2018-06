Migranti alla deriva | ' li soccorra Libia'

Caos Mediterraneo : 1000 Migranti alla deriva in attesa dell'intervento libico : La Guardia costiera italiana conferma la linea dei porti chiusi: nessuna Ong potrà intervenire a prestare soccorso, sarà compito delle autorità libiche occuparsene. Lifeline e Maersk attendono un ...

Migranti - mille persone alla deriva su 7 barconi - Barcellona : “Le accogliamo noi” : Sarebbero mille i Migranti in mare in questo momento in attesa di soccorso. La sindaca spagnola Ada Colau ha detto che "Barcellona si offre come porto sicuro".Continua a leggere

Migranti - 1.000 alla deriva : libici coordinano soccorsi : Migranti, 1.000 alla deriva: libici coordinano soccorsi Migranti, 1.000 alla deriva: libici coordinano soccorsi Continua a leggere L'articolo Migranti, 1.000 alla deriva: libici coordinano soccorsi proviene da NewsGo.

Migranti - 1.000 alla deriva : libici coordinano soccorsi : E' stato formalmente assunto dalla guardia costiera libica il coordinamento dei soccorsi in favore di sei barconi con un migliaio di Migranti a bordo che si trovano in acque Sar della Libia. E' quanto ...

Odissea Migranti - dalla Lifeline a Salvini : 'A bordo ci sono esseri umani non carne' : Il comandante della nave della ong tedesca manda un tweet polemico al ministro degli Interni. Resta fermo al largo di Pozzallo il cargo danese con a bordo 110 migranti -

Spagna : «Governo italiano egoista sui Migranti - ma lasciati soli dalla Ue» : Nell'Unione europea «ci sono governi come quello italiano che stanno facendo politiche anti-europee e dove l'egoismo nazionale è più diffuso»: lo ha detto il premier...

Migranti - l’appello alla Guardia Costiera : “Continui a salvare vite - non deleghi ai libici” : Mentre continua lo stallo per la nave della Lifeline, parte una mobilitazione dal basso con un mail-bombing per chiedere alla Guardia Costiera italiana di non "porre fine alle sue missioni, contravvenendo non solo alla Convenzione Sar ma anche al senso più alto del proprio mandato: salvare vite umane" .Continua a leggere

CAOS Migranti/ Governi - criminalità e Ong - tutti dalla stessa parte - sbagliata - : Davanti a una emergenza migratoria senza precedenti, la via per concedere diritti non è quella dell'immigrazione incontrollata.

CAOS Migranti/ Governi - criminalità e Ong - tutti dalla stessa parte (sbagliata) : La questione migratoria ha poco che vedere con le ondate emigratorie storiche a noi note. E la via per concedere diritti non è quella dell'immigrazione incontrollata. SALVATORE ABBRUZZESE(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 06:03:00 GMT)VERTICE UE/ MIGRANTI, l'eutanasia dell'Europa franco-tedesca, di G. SapelliFRANCIA vs ITALIA/ Frattini: l'arma segreta di Conte per fermare il traffico dei MIGRANTI

Di Maio : non c'è crisi Migranti? Macron fuori dalla realtà : Roma, 23 giu. , askanews, Il presidente francese dimostra di essere 'fuori dalla realtà' quando dice che in Italia non c'è un'emergenza migratoria. Lo dice il vice-premier Luigi Di Maio in un post su ...

Migranti - i vescovi contro Salvini : "Arrivati alla xenofobia" : A volte si ha la sensazione che i Migranti siano un tema di 'distrazione di massa' rispetto ad altri problemi dell'Italia, dell'Europa e del mondo occidentale. Siamo così passati da un'indifferenza ...

Migranti - Sala alla tavola multietnica : “Io l’anti-Salvini a Milano. Basta con le sbruffonate - battiamolo con i fatti” : Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si candida come l’anti-Salvini. Dalla tavolata multietnica organizzata al Parco Sempione dal Comune e dalle associazioni che credono nel modello Milano simbolo di integrazione, il primo cittadino si rivolge al ministro dell’Interno. “L’accoglienza è irrinunciabile, Basta con le sbruffonate”. L'articolo Migranti, Sala alla tavola multietnica: “Io l’anti-Salvini a Milano. ...

Migranti - Guardia costiera italiana alle Ong davanti alla Libia : 'Non chiamateci più' : 'In questo momento le navi di due Ong sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong sono ferme in porti Maltesi. Che strano'. Così Salvini su Fb. 'La Lifeline, ...

Migranti - Guardia costiera italiana alle Ong davanti alla Libia : «Non chiamateci più» : «In questo momento le navi di due Ong sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong sono ferme in porti Maltesi. Che strano». Così Salvini su Fb....