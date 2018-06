Migranti alla deriva - 'li soccorra Libia' : ANSA, - ROMA, 24 GIU - Mille Migranti alla deriva su sette barconi: la Guardia costiera italiana raccoglie l'sos e allerta le navi in transito e, contemporaneamente, le autorità libiche, competenti a ...

Caos Mediterraneo : 1000 Migranti alla deriva in attesa dell'intervento libico : La Guardia costiera italiana conferma la linea dei porti chiusi: nessuna Ong potrà intervenire a prestare soccorso, sarà compito delle autorità libiche occuparsene. Lifeline e Maersk attendono un ...

Migranti - mille persone alla deriva su 7 barconi - Barcellona : “Le accogliamo noi” : Sarebbero mille i Migranti in mare in questo momento in attesa di soccorso. La sindaca spagnola Ada Colau ha detto che "Barcellona si offre come porto sicuro".Continua a leggere

Migranti - 1.000 alla deriva : libici coordinano soccorsi : E' stato formalmente assunto dalla guardia costiera libica il coordinamento dei soccorsi in favore di sei barconi con un migliaio di Migranti a bordo che si trovano in acque Sar della Libia. E' quanto ...

Odissea Migranti - dalla Lifeline a Salvini : 'A bordo ci sono esseri umani non carne' : Il comandante della nave della ong tedesca manda un tweet polemico al ministro degli Interni. Resta fermo al largo di Pozzallo il cargo danese con a bordo 110 migranti -

Spagna : «Governo italiano egoista sui Migranti - ma lasciati soli dalla Ue» : Nell'Unione europea «ci sono governi come quello italiano che stanno facendo politiche anti-europee e dove l'egoismo nazionale è più diffuso»: lo ha detto il premier...

Migranti - l’appello alla Guardia Costiera : “Continui a salvare vite - non deleghi ai libici” : Mentre continua lo stallo per la nave della Lifeline, parte una mobilitazione dal basso con un mail-bombing per chiedere alla Guardia Costiera italiana di non "porre fine alle sue missioni, contravvenendo non solo alla Convenzione Sar ma anche al senso più alto del proprio mandato: salvare vite umane" .Continua a leggere

CAOS Migranti/ Governi - criminalità e Ong - tutti dalla stessa parte - sbagliata - : Davanti a una emergenza migratoria senza precedenti, la via per concedere diritti non è quella dell'immigrazione incontrollata.

La questione migratoria ha poco che vedere con le ondate emigratorie storiche a noi note. E la via per concedere diritti non è quella dell'immigrazione incontrollata. SALVATORE ABBRUZZESE

Di Maio : non c'è crisi Migranti? Macron fuori dalla realtà : Roma, 23 giu. , askanews, Il presidente francese dimostra di essere 'fuori dalla realtà' quando dice che in Italia non c'è un'emergenza migratoria. Lo dice il vice-premier Luigi Di Maio in un post su ...

Migranti - i vescovi contro Salvini : "Arrivati alla xenofobia" : A volte si ha la sensazione che i Migranti siano un tema di 'distrazione di massa' rispetto ad altri problemi dell'Italia, dell'Europa e del mondo occidentale. Siamo così passati da un'indifferenza ...

Migranti - Sala alla tavola multietnica : “Io l’anti-Salvini a Milano. Basta con le sbruffonate - battiamolo con i fatti” : Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si candida come l’anti-Salvini. Dalla tavolata multietnica organizzata al Parco Sempione dal Comune e dalle associazioni che credono nel modello Milano simbolo di integrazione, il primo cittadino si rivolge al ministro dell’Interno. “L’accoglienza è irrinunciabile, Basta con le sbruffonate”. L'articolo Migranti, Sala alla tavola multietnica: “Io l’anti-Salvini a Milano. ...