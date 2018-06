Migranti - 1.000 alla deriva : libici coordinano soccorsi : E' stato formalmente assunto dalla guardia costiera libica il coordinamento dei soccorsi in favore di sei barconi con un migliaio di Migranti a bordo che si trovano in acque Sar della Libia. E' quanto ...

Lifeline è ancora al largo di Malta con 239 Migranti. Raccolta fondi : “Ci servono 6.000 euro” : Un nuovo caso politico internazionale dopo quello di Acquaris. E la situazione a bordo della nave della ong tedesca rischia di farsi seria. servono beni di prima necessità e per questo è stata aperta una Raccolta fondi. Intanto Toninelli accusa Malta: "Siete disumani".Continua a leggere

Lifeline - la nave con 224 Migranti al largo di Malta. Raccolta fondi : «Ci servono 6.000 euro» : La Lifeline è ancora alla ricerca di un porto in cui attraccare con 224 migranti recuperati a nord della Libia. Dalla pagina Facebook della Ong tedesca ma che batte bandiera olandese si...

George e Amal Clooney donano 100.000 dollari per i bimbi Migranti : In attesa di un suo sempre più probabile futuro politico, George Clooney ha messo mano al portafoglio per dire basta alla politica di Donald Trump contro i migranti.George ed Amal hanno infatti donato 100.000 dollari alla 'Young Center for Immigrant Children's Rights', associazione che lotta per i diritti dei bambini degli immigrati. Nell'ultima settimana hanno fatto clamore le immagini dei piccoli separati dai propri genitori e tenuti ...

Melania contesta Trump/ Messico 2000 bimbi separati da genitori Migranti : first lady Usa “odioso - serve cuore” : Melania contesta Donald Trump su linea dura immigrazione: Messico, 2mila bimbi separati dai genitori migranti in Usa e arrestati. first lady "Scene odiose, serve Usa con cuore"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 13:14:00 GMT)

Usa - 2.000 bimbi tolti a genitori-Migranti al confine con il Messico : Usa, 2.000 bimbi tolti a genitori-migranti al confine con il Messico Il dato si riferisce solo al periodo dal 19 aprile al 31 maggio, con l’entrata in vigore della politica di tolleranza zero dell’amministrazione Trump contro l’immigrazione clandestina. Intanto arriva l’ok per una struttura alla frontiera Continua a leggere L'articolo Usa, 2.000 bimbi tolti a genitori-migranti al confine con il Messico proviene da NewsGo.

USA - 2000 BAMBINI SEPARATI DAI GENITORI AL CONFINE COL MESSICO/ Trump - pugno duro su Migranti : ma il Gop... : Usa, 2000 BAMBINI SEPARATI da GENITORI al CONFINE con MESSICO: ultime notizie, tolleranza zero dell'amministrazione di Donald Trump sull'immigrazione clandestina(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 12:52:00 GMT)

Usa - 2.000 bimbi tolti a genitori-Migranti al confine con il Messico : Sono gli effetti della politica di tolleranza zero dell'amministrazione Trump contro l'immigrazione clandestina

Usa - 2.000 bimbi tolti a genitori-Migranti a confine Messico : Sono circa duemila i bambini separati dalle loro famiglie al confine Usa-Messico dal 19 aprile al 31 maggio, dopo l'entrata in vigore della politica di tolleranza zero dell'amministrazione Trump contro l'immigrazione clandestina. Lo riportano i media Usa citando dati del dipartimento per la Sicurezza interna, sullo sfondo delle polemiche ...

Salvini : "Macron si scusi subito e accolga i 9000 Migranti promessi" : "Non abbiamo niente da imparare da nessuno in termini di solidarietà. La nostra storia non merita di essere apostrofata in questi termini da esponenti del governo francese che spero diano scuse". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando al Senato, riferendosi alle dichiarazioni del portavoce del partito di Macron, En Marche, che ieri ha definito "vomitevole" la posizione dell'Italia sui migranti."Il problema non ...

Aquarius - Matteo Salvini risponde a Emmanuel Macron : 'Domani eccoti i 6000 Migranti che hai promesso di prendere' : Dopo cena, da Lilli Gruber , arriva anche la risposta di Matteo Salvini a Emmanuel Macron sul caso Aquarius . Ospite di Otto e mezzo su La7, il ministro degli Interni parla ovviamente di immigrazione ...

Migranti - nel Mediterraneo anche una nave italiana con quasi 1000 persone. Tensione sulla Aquarius : La destinazione per la nave di Sos Mediterranée con i 629 a bordo sembra Valencia, ma: i profughi hanno paura di essere rispediti in Libia, uno ha tentato di...

In due giorni salvati 1000 Migranti : inviate tre motovedette di Lampedusa : Batte bandiera di Gibilterra la Aquarius, una nave da ricerca e soccorso (Sar) che appartiene all'organizzazione non governativa Sos Méditerranée (Msf). A bordo dell'Aquarius sono saliti 629 migranti, tratti in salvo mentre viaggiavano su gommoni o barconi di fortuna nelle acque al largo della Libia. Non si sa ancora dove verranno portate queste persone, tra cui vi sono 123 minorenni, sette donne incinte e undici bambini.Nelle ultime ore vi sono ...

Migranti - in due giorni oltre 1000 da Libia verso coste europee - : Continuano gli sbarchi e i soccorsi nel Mediterraneo. A Reggio Calabria e Pozzallo, il 9 giugno, sono approdate tre navi con a bordo 500 persone. Nella notte, altre 600 soccorse e trasbordate sulla ...