Meteo Abruzzo | freddo anomalo | risveglio gelido nella regione DATI

(Di domenica 24 giugno 2018) L’aria fresca e instabile dai quadranti settentrionali ha causato un calo delle temperature notturne in: sull’Appennino in alcune località la colonnina di mercurio ha toccato gli 0°C. L’Altopiano delle Cinque Miglia e Rocca di Mezzo hanno fatto registrare 0.9°C, Vallechiara di Pescasseroli 0.7°C. Isono stati registrati dall’Associazionerologica Aquilana “AQ Caput Frigoris” che da anni monitora il clima dellacon 120 stazioni attive. Molto basse le minime anche nell’occidentale con Tagliacozzo che ha fatto rilevare 5.4°C e Marsia 1.5°C. A L’Aquila la colonnina di mercurio è scesa a 7°C. Al momento su tutta lail cielo è sereno con qualche cumulo sparso e le temperature sono in rialzo, ma ancora al di sotto delle media del periodo, anche se il vortice attualmente presente sull’area balcanica, ...