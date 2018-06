METEO 24-30 Giugno | nuova ondata di FORTI TEMPORALI | seguirà SUPER CALDO

Allerta METEO Sardegna : temporali da domani - domenica 24 giugno : La Protezione civile della Sardegna ha emesso un Allerta meteo per temporali a partire dalle 15 di domani, domenica 24 giugno, fino alle 6 di lunedì. “A partire dal pomeriggio di domani 24 giugno e sino alle prime ore del mattino di dopodomani, la Sardegna potrà essere interessata da attività temporalesca a carattere sparso che interesserà soprattutto la parte orientale e meridionale con cumulati sino a elevati e intensità localmente ...

Le previsioni METEO per domani - domenica 24 giugno : Secondo le previsioni meteo per domani, domenica 24 giugno, nel Nord Italia ci saranno nubi e velature più o meno ovunque già dal mattino, che si intensificheranno nella seconda parte della giornata su Alpi, Prealpi e Appennini occidentali (dove potrebbe anche piovere).--Per chi vive più a sud della Toscana, in un posto ragionevolmente vicino al mare, sarà la prima parte della mattinata il momento buono per fare il bagno: la giornata inizierà ...

METEO weekend : temporali e temperature giù anche di 10 gradi nell'ultimo weekend di giugno. L'estate non vuole partire : L'estate sembra non voler partire e l'ultimo weekend di giugno ne darà la conferma. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che venti freschi, o addirittura freddi, di Bora domani avranno fatto diminuire le temperature di 10°C al Nord e sulle regioni adriatiche, dove la colonnina di mercurio difficilmente supererà i 25°C come ad esempio a Venezia, Ancona e Trieste (qui soltanto 22°C). Al mattino ultimi forti temporali ...

Le previsioni METEO per domani - sabato 23 giugno : domani le temperature diminuiranno un po’ in quasi tutta Italia e pioverà in molte regioni, dal Piemonte alla Sicilia. A Roma le temperature oscilleranno tra i 15 e i 26°C, a Milano tra i 17 e i 24°C. --Nord - Al mattino il cielo sarà un po’ nuvoloso o velato su quasi tutto il nord, molto nuvoloso su Piemonte, Prealpi e Appennino dove potrebbe anche piovere localmente. Centro e Sardegna - Potrebbe piovere un po’ in Abruzzo, di primo ...

Il METEO del weekend (23-24 giugno)? Con qualche sorpresa : Dopo una settimana di caldo e tempo incerto – bello al centro-nord, burrascoso al sud – il meteo per il weekend di sabato 23 e domenica 24 giugno continua ad essere altalenante e discontinuo. Innanzitutto scordiamoci le temperature estive superiori ai 30 gradi a cui abbiamo assistito nel corso degli ultimi giorni: venerdì infatti è in arrivo una perturbazione fredda dalla penisola scandinava che abbasserà bruscamente le temperature portando ...

Le previsioni METEO per domani - mercoledì 20 giugno : In breve, farà più bello al nord che al sud

Le previsioni METEO per domani - martedì 19 giugno : Se pioverà e se no, che alla fine è la cosa che interessa a tutti

Il METEO di domani - domenica 17 giugno : Dove pioverà e dove no, che alla fine è la cosa che interessa davvero in questo periodo

Previsioni METEO Italia weekend 16-17 giugno. Che tempo farà : L’estate è oramai alle porte ma, anche se parliamo di temperature sopra la media da tempo, ancora non ci sono segnali evidenti dell’arrivo della bella stagione dal punto di vista delle Previsioni meteo. Se gli ultimi weekend sono stati contrassegnati da sole e caldo, è altrettanto vero che nel corso delle settimane non sono mancati piogge e temporali a bagnare un po’ tutta l’Italia, da nord a sud. Il prossimo fine ...

Il METEO di domani - sabato 16 giugno : Secondo le previsioni sarà piuttosto complicato pensare di fare attività all'aperto

Le previsioni METEO per domani - sabato 16 giugno : Dove pioverà e dove no, che continua a essere quello che ci interessa davvero

Le previsioni METEO per domani - venerdì 15 giugno : Ancora tempo non bello, in gran parte d'Italia; pioverà soprattutto al sud

METEO Roma - le previsioni per domani Giovedì 14 Giugno 2018 : Meteo Roma. Le previsioni per domani Giovedì 14 Giugno 2018: nubi sparse e schiarite al mattino ma con tempo asciutto, aumento dell’instabilità nelle ore pomeridiane con possibilità di piogge e temporali sparsi Meteo Roma, le previsioni per domani Giovedì 14 Giugno 2018 Nubi sparse e schiarite al mattino ma con tempo asciutto, aumento dell’instabilità nelle ore pomeridiane con possibilità di piogge e temporali sparsi. Fenomeni in ...

Le previsioni METEO per giovedì 14 giugno : Farà brutto più o meno ovunque, come in questi giorni: il tempo migliorerà solo nel weekend