Medagliere Giochi del Mediterraneo 2018 | ITALIA PRIMISSIMA! Gli azzurri vanno in fuga su

Medagliere Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia al comando a Tarragona davanti alla Spagna : I Giochi del Mediterraneo 2018 si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La XVIII edizione di questa competizione multisportiva, riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, regalerà come sempre grande spettacolo. L’Italia punta a vincere il Medagliere come accade ininterrottamente da Almeria 2005: l’obiettivo è quello di confermare la nostra supremazia in questa area geografica e di ribadire il ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : domenica 24 giugno. Nuoto - Jessica Rossi e Pellielo. Italia - serve l'accelerata nel Medagliere : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018 , domenica 24 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di nessuno sport. Si inizia alle ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : domenica 24 giugno. Nuoto - Jessica Rossi e Pellielo. Italia - serve l’accelerata nel Medagliere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi domenica 24 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Medagliere Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia al comando a Tarragona! Azzurri per dominare : I Giochi del Mediterraneo 2018 si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La XVIII edizione di questa competizione multisportiva, riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, regalerà come sempre grande spettacolo. L’Italia punta a vincere il Medagliere come accade ininterrottamente da Almeria 2005: l’obiettivo è quello di confermare la nostra supremazia in questa area geografica e di ribadire il ...

Medagliere Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia vuole dominare a Tarragona! : I Giochi del Mediterraneo 2018 si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La XVIII edizione di questa competizione multisportiva, riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, regalerà come sempre grande spettacolo. L’Italia punta a vincere il Medagliere come accade ininterrottamente da Almeria 2005: l’obiettivo è quello di confermare la nostra supremazia in questa area geografica e di ribadire il ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia punta a vincere il Medagliere! Battaglia in arrivo con Francia e Spagna : L’Italia è la potenza sportiva indiscussa del Mare Nostrum: una supremazia indiscussa a livello generale e che si è sempre manifestata in tutta la sua forza dirompente ai Giochi del Mediterraneo, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano su questo ricco specchio d’acqua. La nostra Nazione ha conquistato 2147 medaglie (820 ori, 685 argenti, 642 bronzi): nessuno come noi in 17 edizioni, un vero e proprio dominio ...