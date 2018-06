Matteo Salvini vuole multare chi compra dai venditori ambulanti in spiaggia

Lifeline sfida Matteo Salvini Malta a Toninelli : "Disumani voi" Stoccata M5S al ministro dell'Interno : "Caro Matteo Salvini, noi non abbiamo carne a bordo, ma esseri umani. Noi la invitiamo gentilmente a convincersi che si tratta di persone che noi abbiamo salvato dall'annegamento. Venga qui, e' il benvenuto". Continua la polemica sul caso della nave della ong tedesca Lifeline che ha salvato dalle acque libiche 239 migranti la mattina Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini dichiara guerra ai vu cumprà : multe a chi compra : E’ implacabile Matteo Salvini. La nuova battaglia è contro i vu cumprà. Il Ministro dell’Interno annuncia multe a chi acquista

Lifeline sfida Matteo Salvini Malta a Toninelli : "Disumani voi" Stoccata M5S al ministro dell'Interno : "Caro Matteo Salvini, noi non abbiamo carne a bordo, ma esseri umani. Noi la invitiamo gentilmente a convincersi che si tratta di persone che noi abbiamo salvato dall'annegamento. Venga qui, e' il benvenuto". Continua la polemica sul caso della nave della ong tedesca Lifeline che ha salvato dalle acque libiche 239 migranti la mattina Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini è sotto attacco Ma il popolo è con lui. Ecco perché : Salvini demonizzato, ma la gente con lui. Una serie di attacchi mirati e violentissimi nei confronti di un Ministro della Repubblica Italiana. Occhio signori, la questione comincia a diventare piuttosto seria. “Malavitoso, devi morire, razzista, nazista, assassino”… e chi più ne ha più ne metta. E poi, fuori confine, arriva il “lebbroso, populista, pericoloso, antieuropeista ecc. ecc..”. Segui su ...

Roberto Saviano all’attacco del Movimento 5 Stelle : “Stampella della xenofobia di Matteo Salvini” : Roberto Saviano torna a tuonare contro Matteo Salvini, questa volta non lo fa dalle colonne della sua rubrica su Fanpage ma dal palco allestito in Parco Sempione in occasione dell'evento promosso dal comune di Milano.Continua a leggere

Matteo Salvini - la riposta furiosa agli insulti di Macron : 'Arrogante e bugiardo : riapri i porti' : Matteo Salvini risponde a stretto giro all'ultima provocazione del presidente francese Emmanuel Macron che ha sminuito l'emergenza immigrazione in Italia. Il ministro dell'Interno ha invitato 'l'...

Roberto Saviano : «Matteo Salvini non sa l’Abc del suo mestiere» : C’era da aspettarselo che dal palco allestito per la super tavolata solidale di Milano, dove oggi, 23 giugno, si sono sedute una accanto all’altra più di seimila persone di ogni etnia e credo religioso, Roberto Saviano cogliesse l’occasione per rispondere a Matteo Salvini, che nei giorni scorsi ha messo in discussione la sua scorta: «È terribile che un ministro parli pubblicamente di protezione, sono temi delicatissimi. Non ...

Matteo Salvini - Augusto Minzolini e lo schema del trionfo : come si sta prendendo gioco di Berlusconi - Di Maio e Meloni : 'schema Salvini', ovvero come prendere per fessi alleati veri o presunti senza far loro capire nulla. Augusto Minzolini , sul Giornale , ripercorre in un velenosissimo retroscena le tappe che hanno ...

Matteo Salvini scarica i migranti : “rivolgetevi a Tripoli” : In Italia c’è stato un cambiamento netto e radicale. Dal buonismo di Sinistra al sovranismo di Matteo Salvini. Questo Paese

Matteo Salvini sotto attacco Ma il popolo è con lui Ecco la sua ricetta vincente : Salvini demonizzato, ma la gente con lui. Una serie di attacchi mirati e violentissimi nei confronti di un Ministro della Repubblica Italiana. Occhio signori, la questione comincia a diventare piuttosto seria. “Malavitoso, devi morire, razzista, nazista, assassino”… e chi più ne ha più ne metta. E poi, fuori confine, arriva il “lebbroso, populista, pericoloso, antieuropeista ecc. ecc..”. Segui su ...

Matteo Salvini - la soffiata del leghista Stefano Candiani : 'Se va male - diremo che i grillini...' : Un piano perfetto. È il senatore leghista Stefano Candiani , sottosegretario all'Interno, a confermare i peggiori sospetti dei grillini sul 'tradimento' di Matteo Salvini . In un succoso retroscena di ...

Alessandro Sallusti sbrocca con Matteo Salvini : 'Ma chi fai entrare al Viminale' : La 'sparata' non è stata solo una 'sparata' una delle tante boutade , o armi di 'distrazione' di massa, buttate lì da Matteo Salvini in questi giorni per prendere tempo mentre la macchina del governo ...

Antonio Ingroia scrive a Matteo Salvini : 'Rivaluti l'eliminazione della scorta per la mia protezione' : Si tratta dell'ex magistrato del pool antimafia Antonio Ingroia , nel frattempo entrato , e uscito, nel mondo della politica e oggi avvocato di collaboratori di giustizia. Su di lui pende la 'fatwa' ...

Malta non vuole i migranti su Lifeline. Matteo Salvini chiude i porti : Nuova guerra alle navi delle Ong cariche di migranti. “La disumanità di Malta è lo specchio dell’atteggiamento dell’Europa”. Sono le