Mars horizon e Black mirror | il migliore e il peggiore dei futuri possibili

(Di domenica 24 giugno 2018) Oggi la fantascienza è al centro di un fermento tutto nuovo, collegato a quella futurologia che cerca di immaginare il nostro domani sforzandosi di anticipare soluzioni concrete ai problemi che verranno. Lariflessione in questo senso non può che partire dal nostro presente, sia per una ragione di riconoscibilità oggettiva delle basi speculative, che per non colpire troppo forte la pallina del ragionamento, rischiando di impantanarla in un bunker o di esporla alla violenza dei venti d’alta quota. Per non fallire il colpo e restare sul fairway segnalo, splendida graphic novel edita da Bao publishing, nonché primo tassello di Octopus, nuova collana scientifica a fumetti a cura del blogger francese Boulet insieme a Marion Amirganian. La vicenda di, scritta dalla divulgatrice Florence Porcel e disegnata da Erwann Surcouf, ci racconta i primi passi della ...