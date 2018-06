Marche | dopo il terremoto -500 imprese e 1500 posti di lavoro persi

Contributi illeciti dopo il terremoto - 120 denunciati nelle Marche : Contributi illeciti dopo il terremoto, 120 denunciati nelle Marche Contributi illeciti dopo il terremoto, 120 denunciati nelle Marche Continua a leggere L'articolo Contributi illeciti dopo il terremoto, 120 denunciati nelle Marche proviene da NewsGo.

Genoa - preso Marchetti : è suo il dopo-Perin - i dettagli del contratto : Federico Marchetti è il nuovo portiere del Genoa, il calciatore ex Lazio ha firmato oggi il suo nuovo contratto col club ligure Il Genoa ha acquistato il portiere che rappresenterà il dopo-Perin con la maglia del Grifone. Si tratta dell’ex Lazio Federico Marchetti, il quale ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno col club del patron Preziosi. Il portiere era svincolato, dopo un anno da separato in casa alla Lazio. Adesso si ...

Civitanova Marche - assalto a portavalori : banditi in fuga dopo scontro a fuoco - colpite alcune auto : banditi armati fino ai denti e un furgone blindato carico di soldi. Sono gli ingredienti della tentata rapina compiuta oggi da un commando armato. LEGGI ANCHE Roma, assalto a furgone portavalori all'...

Genoa - è fatta per il dopo Perin : arriva Marchetti dalla Lazio - i dettagli : Federico Marchetti sarà il nuovo portiere del Genoa dopo l’addio di Perin che è destinato ad approdare alla Juventus Il Genoa alle prese con un via vai in porta che cambierà le gerarchie tra i pali. Perin, come noto, è in procinto di approdare alla Juventus, ma il presidente Preziosi non si farà trovare impreparato ed ha già acquistato un valido sostituto per la prossima stagione. Si tratta, secondo quanto rivelato dal Corriere dello ...

Fermo. Marche Comedy Record " Un anno dopo. Domenica sera - al Cinema Sala degli Artisti - live show di Piero Massimo Macchini : Quattro mesi di preparazione, di training fisico e non solo; dieci spettacoli messi in scena in versione integrale; oltre dodici ore di comicità; più di due mila spettatori. Sono i numeri del Marche Comedy Record di Piero Massimo Macchini, un progetto firmato Marche ...

Maltempo Marche : riaperta l’ex ss360 dopo la chiusura per allagamento : E’ stata riaperta al traffico la ex strada statale 360 Arceviese, in precedenza chiusa in entrambe le direzioni tra le località Bettolelle e Casine, in provincia di Ancona, a causa di un allagamento dovuto alle forti piogge che hanno interessato la zona nelle ultime ore. Lo comunica Anas. L'articolo Maltempo Marche: riaperta l’ex ss360 dopo la chiusura per allagamento sembra essere il primo su Meteo Web.

Silvio Berlusconi torna al cinema. Dopo "Loro" - arriva "La Marchesa" - una produzione Usa : Il produttore Steve Jones, nominato agli Emmy, sta sviluppando un film in lingua inglese su Silvio Berlusconi e su un discutibile affare immobiliare che riguarda una delle ex residenze del Cavaliere fuori Milano. Lo annuncia Variety. Il film, che si chiamerà 'La Marchesa', è basato sul libro del 2011 di Luca Telese 'La marchesa, la villa e il cavaliere. Una storia di sesso e potere da Arcore' (Aliberti Editore) e sarà ...

Ynap - Richemont al 95% dopo Opa. Marchetti : saremo imbattibili : Milano, 10 mag. , askanews, Si è chiusa con successo l'Opa di Richemont su Yoox Net-a-Porter, raggiungendo il 94,99% delle azioni ordinarie del gruppo guidato da Federico Marchetti, il cui prossimo ...

Scarlett Johansson al Met Gala in Marchesa (dopo lo scandalo Weinstein) : In seguito alle accuse mosse contro Harvey Weinstein lo scorso ottobre, anche Georgina Chapman, ormai ex moglie del produttore americano, era stata investita dallo scandalo. La co-fondatrice e direttrice creativa della griffe Marchesa infatti, in poche settimane aveva visto cancellate alcune collaborazioni con la sua maison di moda, e si vociferava addirittura di una fuga di massa dei suoi dipendenti. LEGGI ANCHEMet Ball 2018: chi ha vestito ...