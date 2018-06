Maltempo Sardegna | temporale sul Medio Campidano | la pioggia si sposta verso Sud

Maltempo Sardegna : bombe d’acqua e grandine sul Campidano - disagi : Forte Maltempo nelle due principali isole d’Italia. Mentre le forti piogge hanno investito la Sicilia e in particolare la zona di Canicattì (Ag), nella quale si sono verificati allagamenti e disagi, il Sud della Sardegna è stato colpito da bombe d’acqua improvvise e grandinate. Alla vigilia del primo giorno d’estate numerosi paesi del Campidano sono stati bagnati da piogge intense e, in alcuni casi come a Villacidro e ...

Maltempo Sardegna : improvviso nubifragio tra Macomer e Campeda - ripresa la circolazione dei treni : Ieri pomeriggio un improvviso nubifragio tra Macomer e Campeda, nella Sardegna centrale, ha causato l’allagamento dei binari e la conseguente sospensione del collegamento ferroviario: successivamente, nella notte, la circolazione è tornata regolare sulla linea regionale Macomer-Ozieri-Chilivani. I lavori per ripristinare l’infrastruttura danneggiati si sono conclusi a tarda notte e alle 03:50 è arrivato il via libera da ...

Aquarius ferma davanti a Sardegna per il Maltempo. Salvini : 'Problemi loro' : Finiti nel fondo del Mediterraneo, come altri 800 dall'inizio dell'anno e altre migliaia negli ultimi anni. Mentre l' Aquarius cambia rotta per evitare il maltempo e il suo viaggio verso Valencia ...

Nave Aquarius cambia rotta per il Maltempo - verso la Sardegna | : A causa delle condizioni meteo l'imbarcazione modifica la sua rotta per Valencia. A bordo diversi migranti, esausti, sotto shock e che hanno accusato gli effetti del mal di mare

Aquarius cambia rotta e punta la Sardegna : “Maltempo insopportabile - siamo scioccati” : Dattilo, la nave di Guardia costiera italiana che guida il nostro convoglio, ha deciso di cambiare rotta. Aquarius proseguirà lungo costa orientale Sardegna per ripararsi da maltempo altrimenti insopportabile per persone a bordo, esauste, scioccate e con mal di mare", avverte la ong Sos Mediterranée spiegando il motivo del cambio di rotta verso la Sardegna.Continua a leggere

Maltempo : agricoltori in ginocchio nel nord della Sardegna : Foraggio appena falciato inservibile e colture in pieno campo distrutte. La pioggia abbondante che ancora in questi giorni continua a martellare la Sardegna settentrionale sta causando molti danni alle aziende agricole. Un’emergenza che la Copagri nord Sardegna chiede di affrontare dichiarando lo stato di calamità naturale: “La situazione nelle campagne e’ diventata ormai esplosiva“, dichiarano Paolo Ninniri e Tore Piana, ...

Maltempo Sardegna : 1.5 milioni per le opere pubbliche danneggiate : La Giunta Pigliaru ha stanziato 1,5 milioni di euro per nuovi interventi di ripristino e messa in sicurezza di opere pubbliche danneggiate da calamità naturali ed eventi atmosferici eccezionali. “In questo modo – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Edoardo Balzarini, che ha proposto la delibera – puntiamo a dare risposte immediate alle diverse criticità segnalate, a partire dal 2017 fino ai primi mesi di maggio ...

Maltempo Sardegna : temperature in picchiata e pioggia nell’Isola : Parentesi quasi invernale in Sardegna con un brusco calo delle temperatura a causa di un vortice ‘depressionale’ islandese che interessa anche l’Isola. Una situazione meteorologica che vede la regione, per i prossimi giorni, divisa in due: nuvole e qualche pioggia al sud, veri e propri temporali al centro nord e nell’area occidentale. La Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta gialla (criticita’ ...