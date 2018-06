Maltempo | grandine in Sardegna | due statali bloccate

Maltempo : sos grandine dopo la quarta primavera più calda : E’ sos grandine per le coltivazioni con l’arrivo dell’estate dopo una primavera che si è classificata in Italia come la quarta più calda dal 1800 con la caduta però del 21% di precipitazioni in più, rispetto alla media del periodo storico. Così la Coldiretti in riferimento all’allerta della protezione civile che riguarda aree lungo tutto la Penisola a fortemente vocate alla frutta e alla verdura. La grandine è ...

Salento - Maltempo e danni all'agricoltura/ Lecce colpita da nubifragi e grandine : "stato di calamità naturale" : Salento, maltempo e danni all'agricoltura: pioggia e grandine si sono abbattuti sulla Puglia, presentata una interrogazione urgente alla Regione, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:40:00 GMT)

Maltempo Sardegna : bombe d’acqua e grandine sul Campidano - disagi : Forte Maltempo nelle due principali isole d’Italia. Mentre le forti piogge hanno investito la Sicilia e in particolare la zona di Canicattì (Ag), nella quale si sono verificati allagamenti e disagi, il Sud della Sardegna è stato colpito da bombe d’acqua improvvise e grandinate. Alla vigilia del primo giorno d’estate numerosi paesi del Campidano sono stati bagnati da piogge intense e, in alcuni casi come a Villacidro e ...

Maltempo in Serbia : allagamenti e gravi danni per temporali - grandine e vento forte : Negli ultimi due giorni un’ondata di Maltempo, con piogge intense, grandine e forti venti, ha investito diverse regioni della Serbia causando allagamenti e ingenti danni sopratutto alle colture agricole. In varie regioni è stato dichiarato lo stato di emergenza. A Svilajnac tutti i corsi d’acqua sono in piena e decine di case sono isolate. Il governo ha annunciato interventi urgenti a sostegno delle popolazioni colpite e per i gravi ...

Allerta Meteo - Estofex conferma il Maltempo al centro/sud : “Grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per l’Italia centrale e meridionale, soprattutto a causa di precipitazioni eccessive, grandine e violente raffiche di vento. Un vortice di medio livello si muove lentamente verso est lungo il Mediterraneo settentrionale. A nord di esso, sarà presente una corrente debole sulla maggior parte dell’Europa, ad eccezione della parte settentrionale e ...

Maltempo - grandine a Chieti : asilo chiuso per 2 giorni : Sospensione per due giorni, il 14 e 15 giugno, dell’attività didattica dell’asilo nido in località Madonna delle Piane a Chieti. La violenta grandinata abbattutasi sulla città insieme alla pioggia, intorno alle 14, ha infatti provocato abbondanti infiltrazioni di acqua nel solaio di copertura della struttura causando, in alcune aule, ad eccezione della sala giochi e della zona riposo, il distacco di numerosi pannelli delle ...

Maltempo - Coldiretti Ancona : “Snellire i rimborsi per la grandine” : La grandine caduta dalla scorsa settimana ha portato “un’ondata di distruzione” nelle campagne marchigiane soprattutto in Vallesina (Monsano e San Marcello) dove si stimano danni fino al “60% della produzione di grano e mais” che si aggiungono a quelli causati dal Maltempo a Santa Maria Nuova. Lo rileva Coldiretti Ancona. Da maggio scorso ad oggi, aggiunge l’associazione, “sono stati una decina i ...

Maltempo : grandine su Pavese e nubifragio a Brescia - danni per 70% vigne (2) : (AdnKronos) - Bilancio pesante anche in Valle Sabbia, interessata ieri mattina da un nubifragio che ha lasciato completamente sommersi i campi coltivati in questo periodo a erba medica. Allagate anche stalle e strutture agricole. In alcune cascine la violenza dell’acqua è riuscita a trascinare via p

Maltempo : grandine su Pavese e nubifragio a Brescia - danni per 70% vigne : Milano, 13 giu. (AdnKronos) - vigne devastate nel Pavese e campi allagati in provincia di Brescia: è il bilancio - secondo la Coldiretti Lombardia - della grandine e delle bombe d’acqua che ieri si sono abbattute su alcune zone della regione. Gli effetti più gravi si sono registrati nell’Oltrepo Pav

Maltempo - Coldiretti Lombardia : grandine nell’Oltrepo - danni al 70% delle vigne : Campi allagati in provincia di Brescia e vigne devastate nel Pavese a causa di nubifragi e grandine che ieri hanno investito la Lombardia. Gli effetti più gravi – spiega Coldiretti Lombardia – in base alle prime stime, si sono registrati nell’Oltrepo Pavese, dove nel pomeriggio i chicchi di ghiaccio hanno pesantemente colpito i terreni coltivati a vite, mentre in Valle Sabbia si sono verificati allagamenti di campi e aziende ...

Maltempo Piemonte : tornano forti temporali e grandine : Torna il Maltempo in Piemonte, anche nella zona della Valle di Susa dove sono incorso le operazioni di pulizia a seguito della frana di fango e detriti che giovedì ha colpito Bussoleno (Torino). Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede “rovesci e temporali sparsi sulle zone alpine e pedemontane, di intensità moderata o localmente forte, in spostamento sulle pianure centrali e settentrionali“. In serata e nella ...

Maltempo - bomba d’acqua e grandine in Toscana : allagamenti : Una ‘bomba d’acqua’ ha causato l’allagamento di una ampia zona residenziale vicino a Firenze, a Vingone di Scandicci, verso le 17, dove e’ andato in piena il fosso Ghindossoli. Sul posto stanno intervenendo polizia municipale e protezione civile. Rallentato, per lo stesso motivo, il transito dei veicoli sull’autostrada A1 che si trova nelle vicinanze. Sempre in Toscana, ma nella zona dell’Amiata, ...

