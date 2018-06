Maltempo Cagliari | chiusi parchi | la galleria e il castello San Michele

Maltempo - Cagliari : aziende agricole isolate in montagna a Fluminimaggiore : La bomba d’acqua che ha colpito due notti fa Fluminimaggiore (Su) ha isolato anche diverse aziende zootecniche. La situazione preoccupa Colediretti Sardegna perché, oltre allo straripamento del Rio Mannu, sono tornati a pieno regime diversi torrenti che hanno spazzato via alcune strade rurali. Diversi allevatori hanno trovato il percorso che li doveva portare in ovile ostruito dall’acqua e detriti. Con difficoltà hanno raggiunto i ...

Maltempo : crolla il controsoffitto di una chiesa a Cagliari : Il controsoffitto dell’unico bagno della storica chiesa di Sant’Agostino, in pieno centro a Cagliari, è crollato a causa di una infiltrazione d’acqua dovuta all’ondata di Maltempo che si è abbattuta negli ultimi due giorni in Sardegna. L’intelaiatura in cartongesso si è sbriciolata per diversi metri, rimanendo in parte appesa, e grandi pezzi di controsoffitto sono poi finiti sul pavimento. Per fortuna in quel ...