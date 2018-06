Malta attacca Toninelli | L' Italia è disumana

ilgiornale

(Di domenica 24 giugno 2018) Ancora alta tensione trae il governono. La Valletta ha deciso di negare lo sbarco alla nave Ong Lifeline con a bordo più di 200 migranti. Il ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha piùà volte chiesto al governo maltese di fare attraccare la nave in uno dei suoi porti. Ma da La Valletta la risposta è stata sempre sengativa. Anche il ministro dei Trasporti, Daniloha messo nel mirino il governo maltese: "La disumanità diè lo specchio dell'atteggiamento dell'Europa. La Lifeline è ferma nelle acque SAR dell'isola e in grande difficoltà, con un carico di oltre 230 migranti a fronte di una capacità di accoglienza in sicurezza di circa 50 persone. Nessun altro Paese sta coordinando le operazioni, dunque le responsabilità maltesi sono ancora maggiori". Poiha ribadito il no dell'all'apertura dei porti per concedere l'attracco alla Lifeline: ...