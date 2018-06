Malta attacca L’Italia | Siete Disumani | Lifeline a Salvini | Trasportiamo esseri umani

"Repubblica" salva Malta per attaccare Salvini : Che brava la sinistra di Repubblica. Fino a ieri si stracciava le vesti per la coraggiosa giornalista Daphne Caruana Galizia fatta a pezzi da un'autobomba dopo aver indagato per anni sugli sporchi affari che hanno come scenario le coste di Malta. Ora l'hanno allegramente dimenticata. Pur di attaccare Matteo Salvini e la decisione di chiudere i porti descrivono Malta come l'ultimo scoglio dell'umanitarismo.La bugia è tanto pretestuosa quanto ...