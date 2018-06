Macron | mai dimenticare i valori dell' Ue

Macron alza il tiro su RomaDi Maio : è il nemico numero uno : Il presidente: l’Italia non ha una crisi migratoria. Oggi il vertice. Salvini: non scontato il nostro sì

Di Maio : Macron su migranti fuori realtà : 18.28 "Le dichiarazioni di Macron sul fatto che in Italia non esista una crisi migratoria dimostrano come sia completatamente fuori dalla realtà". Lo afferma il vicepremier Di Maio replicando in un post su Facebook al presidente francese "In Italia - aggiunge - l'emergenza immigrazione esiste eccome ed è alimentata anche dalla Francia con i continui respingimenti alla frontiera". "Macron sta candidando il suo Paese a diventare il nemico numero ...

Migranti - Di Maio : “Da Macron interventi scomposti. La vera lebbra è l’ipocrisia europea”. E sulle Ong : “Avevamo ragione” : “A livello internazionale ma soprattutto europeo sto vedendo cose inedite, comportamenti anche scomposti di capi di Stato, del presidente francese, che prima ha sempre parlato di rapporti di buon vicinato quando i governi italiani stavano zitti e adesso comincia ad attaccare a giorni alterni”. Così il vicepremier Luigi Di Maio aggiungendo che Macron “un giorno dice di non volere offendere l’Italia e un altro parla di ...

Nemmeno il tempo per Conte di fare pace con la Merkel che Di Maio litiga con Macron : Giuseppe Conte può cantare vittoria: la cancelliera tedesca Angela Merkel ha fatto marcia indietro sulla bozza di documento per il pre vertice sui migranti che si terrà domenica a Bruxelles,. Un summit ristretto al quale parteciperanno Francia, Germania, Spagna, Grecia, Malta, Austria e Italia, più le alte istituzioni Europee rappresentate da Presidente della Commissione e Presidente del Consiglio Europeo, ...

