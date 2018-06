Macron | «l’Italia non sta vivendo una crisi migratoria»

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Macron attacca l’Italia sui migranti "nessuna crisi" (24 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Macron, nessuna crisi migratoria in Italia. Mondiali Russia 2018, Germania vincente all'ultimo respiro contro la Svezia (24 giugno 2018)(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 05:50:00 GMT)

Macron accusa l’Italia sui migranti : lite con Di Maio e Salvini : Emmanuel Macron torna a difendersi dalle accuse di inazione sull’accoglienza dei migranti e tuona contro la «lebbra» populista in Europa. «Li vedete crescere come una lebbra, un po’ ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori ...

Migranti - Merkel e Macron : “Accogliere posizione dell’Italia e rafforzare Frontex” : “Ovviamente nella nostra riflessione sulla questione Migranti, accoglieremo la posizione italiana”. Angela Merkel parla in conferenza stampa dal castello di Meseberg, 60 chilometri a nord di Berlino, dove ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron. La cancelliera tedesca, dopo il bilaterale avuto con il primo ministro Giuseppe Conte, ribadisce che l’Italia è “il paese principalmente colpito dal flusso che arriva ...

Macron o Trump? Gli alleati giusti per l’Italia sono lontani dal nostro governo : Giuseppe è fantastico, ha detto Donald Trump, ricordando l’ultimo G7 e il suo primo incontro con il presidente del Consiglio Conte: “Sembra che ora essere duri con l’immigrazione paghi”, dice il presidente americano fornendo un endorsement al governo italiano e anche a se stesso, e comunque “i democ

Migranti - al via il vertice Macron-Conte a Parigi. “Dall’Italia la proposta di creare hotspot nei Paesi d’origine” : È iniziato il pranzo di lavoro a Parigi fra il presidente francese Emmanuel Macron e il neo premier italiano Giuseppe Conte. Dopo il durissimo scontro avvenuto nei giorni scorsi per il caso Aquarius, i due leader tentano ora di ricostruire il dialogo a partire da una simbolica stretta di mano all’Eliseo. Sul tavolo uno dei temi più scottanti per l’Ue e per il governo M5s-Lega: la gestione dei flussi migratori. Con l’Italia che, ...

Aquarius - l’Italia non perdona Macron : «O si scusa o Conte non andrà a Parigi». Merkel : «Non lasciamo Roma da sola» : Il ministro dell’Interno riferisce sulla chiusura dei porti italiani alla nave di profughi dalla Libia. Intanto si apre anche un caso diplomatico con la Francia: il ministro Tria cancella il bilaterale e il premier minaccia di annullare il suo viaggio

L’ipocrisia di Macron con l’Italia : Il presidente francese avrebbe fatto meglio ad ammettere che i partner europei, a cominciare da Parigi, hanno abbandonato l’Italia nella vicenda dei profughi. Leggi