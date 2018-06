“Macron è feroce con migranti e sindacati

huffingtonpost

(Di domenica 24 giugno 2018) "Emmanuel Macron? È un autocrate con il desiderio di restaurare la monarchia, c'è qualcosa di molto violento che non viene percepito dagli osservatori e che si sta producendo durante la sua presidenza". È immediata e decisa la risposta della scrittrice Annie Ernaux quando le chiediamo cosa ne pensi del suo presidente attuale, fissandoci ancora di più con i suoi occhi color ceruleo. Siamo a Lignano Sabbiadoro e lei che - a ragione - è considerata una delle autrici più autorevoli del panorama culturale francese (suoi i besteller Il posto, Gli anni, vincitore del Premio Strega Europeo, L'altra figlia, Memoria di ragazza e Una donna, pubblicato come tutti gli altri da L'orma editore), ha ricevuto il 34esimo Premio Hemingway per la Letteratura, "il più grande scrittore nel Novecento americano, molto legato al mio percorso di scrittura e di ...