Macron alza il tiro su Roma Il premier spagnolo | «Italia egoista»

Macron alza il tiro su RomaDi Maio : è il nemico numero uno : Il presidente: l’Italia non ha una crisi migratoria. Oggi il vertice. Salvini: non scontato il nostro sì

Aquarius - bagarre in aula contro Salvini. Il Ministro : “Non mi dà fastidio Macron - figuriamoci dei cartelli. Alzateli pure” : Il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha riferito in Senato sul caso Aquarius. Quando ha detto di non voler più vedere bambini morti in mare, dai banchi dell’opposizione si sono levate proteste e cartelli contro il leader della Lega. La presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Alberti Casellati, è intervenuta più volte per sedare i senatori. “Non mi dà fastidio Macron, figuriamoci dei cartelli, Alzateli pure” ha ...