M5S si riorganizza già? ​ C' è trattativa con il Pd

(Di domenica 24 giugno 2018) Nonostante la lunga genesi, il governo gialloverde è operativo. Ma se i toni sembrano essere rimasti quelli a cui ci ha abituato la lunga campagna elettorale, nei corridoi dei palazzi ci sarebbèchi pensa al dopo Conte e le trattative tra i partiti andrebbero avanti incessanti. Lo racconta un retroscena del Corriere che porta alla luce i malumori del Movimento 5 stelle nei confronti di un alleato ingombrante come Matteo Salvini, che fa di tutto per restare in evidenza - anche più del premier - sulla scena mediatica. Il timore, non certo nuovo, è che il leader della Lega ne stia approfittando per acquisire ancora più consenso e che possa presto essere tentato dal tornare alle urne per cercare di prendere Palazzo Chigi da solo. "Il leader della Lega si muove come se dovesse andare alle elezioni presto, come se volesse rompere a ottobre", sarebbe la preoccupazione che serpeggia ...